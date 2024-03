tourisme

Pionnier du voyage d’aventure francophone en Indonésie, Azimuth Adventure Travel vous invite à célébrer un quart de siècle d’explorations et d’expériences inoubliables à travers l’ensemble de l’archipel indonésien lors d'une soirée exceptionnelle au fil de la Seine.

Cet évènement unique se tiendra en présence de nombreuses célébrités du monde de l’aventure et des médias, telles que Maud Michotte et Cyril Rouanne (Koh Lanta 2019).

Rendez-vous le 14 mars 2024, à partir de 19h. La croisière sur la Seine débutera de l’escale de Bercy à 20h30 et se terminera à 22h30.

Inscription obligatoire, merci de confirmer votre présence en cliquant ici

Une soirée sous le signe de la découverte

Nos invités seront accueillis à partir de 19h00 dans une ambiance conviviale et exotique. Dès 20h30, la croisière sur la Seine offrira une perspective magique sur le "Paris by night".



Animée par Franck Dalmat, cette croisière-évènement sera l’occasion de promouvoir les innombrables richesses de l’archipel indonésien, présentées au travers d'une vidéo-manifeste qui présentera l'"ADN" des séjours et circuits organisés par Azimuth Adventure Travel Ltd.





Rencontrez les visages de l'aventure

Nous aurons l’honneur de compter parmi nous Maud Michotte et Cyril Rouanne, le duo inoubliable de Koh Lanta 2019, ainsi que d’autres personnalités du monde de l’aventure et des médias tels Luc-Henri Fage, Franck Charton et Thierry Robinet, le tout en présence de représentants de la communauté indonésienne de Paris.

Les invités pourront également participer à un moment d'échanges avec Franck Lavigne, professeur à l’université de Paris-I, spécialiste des risques et catastrophes liés principalement aux phénomènes volcaniques et aux tsunamis, notamment en Indonésie et Anda Djoehana Wiradikarta, enseignant chercheur en management interculturel, spécialiste de l’Indonésie.





Présentation des circuits éphémères imaginés spécialement pour les 25 ans d’Azimuth Adventure Travel Ltd



Frank Dalmat, notre maître de cérémonie, présentera cinq circuits exceptionnels, conçus spécialement pour le 25ème anniversaire d’Azimuth Adventure Travel Ltd. Chaque circuit, encadré par des experts et aventuriers de renom :





La soirée se terminera par une tombola dont le premier lot n‘est autre qu’un séjour de 8 jours dans une destination mystère de l'archipel indonésien.

A propos d'Azimuth Adventure Travel Ltd

Azimuth Adventure Travel Ltd est une agence de voyages d’aventures franco-indonésienne, créée en 1999 par Dominique Clarisse, photo reporter ayant notamment travaillé pour l'agence Gamma.



Spécialiste du voyage d’aventure et d'ascension de volcans en Indonésie, l'agence invite les amoureux de voyage et de découverte à sortir des sentiers battus et de lever le voile sur une Indonésie authentique et multiculturelle.



Membre fondateur du réseau d'agences locales Nomadays, Azimuth Adventure Travel Ltd propose des séjours sur mesure pour explorer l'Indonésie en toute liberté, encadrés par des passionnés.



Plus d'informations : https://www.voyageindonesie.com | https://www.indonesia-travel.com



https://www.facebook.com/azimuth.adventure.travel.ltd

https://www.instagram.com/azimuthadventuretravel

https://www.youtube.com/@AzimuthAdventureTravel

https://www.tiktok.com/@azimuthadventuretravel