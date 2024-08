tourisme

Restez informé en temps réel de toute l'actualité et de tous les événements de la ville et vous pourrez même échanger avec les services de la mairie pour rendre la ville encore plus agréable à vivre.



Armelle Nicolas, maire d’Inzinzac-Lochrist, a indiqué à l’occasion du lancement de cette application que "Le monde dans lequel nous évoluons connaît une accélération dans l’usage des outils digitaux et numériques. La commune dans le cadre de son développement ne peut se permettre d’ignorer cette (r)évolution. La mise en œuvre d’une application pour le territoire d’INZINZAC-LOCHRIST offre l’opportunité de créer plus d’interactions avec l’ensemble des acteurs de la commune (artisans, associations, services publics, citoyens…). Elle est un outil majeur dans le cadre de la communication globale de la commune. Par la collaboration avec le studio APPLIVIA BREIZH, nous apportons une réponse ayant une vraie valeur ajoutée pour l’ensemble des forces vives du territoire".



Stéphane Verbrugghe, Fondateur de la société Applivia qui a réalisé cette application a précisé que "Nous remercions la ville d’Inzinzac-Lochrist de nous avoir fait confiance et de nous avoir permis de mettre notre savoir-faire technologique au service des citoyens de la commune. Le lancement de cette application est pour Applivia une fierté toute particulière puisque celle-ci est la première application développée par notre nouveau studio de développement, Applivia Breizh, qui vient d’ouvrir à Lorient et qui a vocation à satisfaire les besoins en applications mobiles des collectivités et des entreprises bretonnes".





Inzinzac-Lochrist : Une application citoyenne et touristique gratuite à télécharger d'urgence !





Pour télécharger l'application



Rendez-vous sur les stores :

Ou flasher le QR code suivant :

A propos d'Inzinzac-Lochrist



Inzinzac-Lochrist se situe en Bretagne, dans le département du Morbihan. Inzinzac-Lochrist, voisine de la ville d'Hennebont, se situe à 20 km de Lorient et à 50 km de Vannes. La ville, située au cœur de la vallée du Blavet, est membre de la communauté d'agglomération de Lorient Agglo. Madame Armelle Nicolas en est le Maire.





A propos d'Applivia Breizh



Applivia Breizh, basé à Lorient est un studio de développement d’applications mobiles breton faisant partie du groupe français Applivia.



A propos d'Applivia



Applivia est un groupe français d'édition et de développement d'applications mobiles. Fondé en 2016 par Stéphane Verbrugghe, Applivia a pour ambition de mettre au service des entreprises, des collectivités et des particuliers son savoir-faire pour offrir les applications mobiles bénéficiant d'une réelle valeur ajoutée et de la meilleure expérience utilisateur possible. Après ses studios de développement de Paris et Nancy, Applivia vient d'ouvrir un nouveau studio à Lorient en Bretagne, Applivia Breizh et 2 nouvelles filiales verront le jour en mai 2017, ADN (Applivia Digital Network) et LA REPONSE D. L'une sera en charge de la régie publicitaire et des réseaux sociaux et l'autre sera une agence 100% digitale.



Plus d'informations : www.applivia.com