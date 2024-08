Une tirelire numérique

Zaveapp est une application mobile disponible sur IOS et Android qui aide ses utilisateurs à mettre de l’argent de côté en épargnant comme avec un vieux cochon tirelire. L’application et le support client est disponible dans 3 langues : anglais, français et espagnol.



Les utilisateurs peuvent créer des groupes d’épargne avec leurs amis pour se motiver sur un objectif commun comme par exemple un voyage entre pote à Bali et transférer toute la somme économisée sans frais s’ils utilisent les sites de réservation affiliés comme Booking.com ou Expedia. L’argent est conservé sur un compte tiers et le traitement des données et paiements est géré par MangoPay (Crédit Mutuel Arkea), une des plateformes fintech les plus sécurisée en Europe.





Sélectionné par KMPG dans son top 50 des startups Fintech les plus innovantes