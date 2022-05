tourisme







Le bureau du tourisme d’Oita fête sa troisième année à Londres



Qu’imaginez-vous quand vous pensez à Oita ? Vous vous souvenez peut-être de la Coupe du monde de rugby 2019, lorsque des dizaines de milliers de fans britanniques se sont fait des amis japonais pour la vie ? Peut-être la connaissez-vous mieux en tant que meilleure station thermale au monde.



Ce sont deux détails merveilleux - mais il y a bien plus à Oita que des habitants sympathiques et des onsen fantastiques. De la beauté d’une nature époustouflante aux sites touristiques sensationnels en passant par des expériences culturelles fascinantes, il y a tant à voir et à faire dans cette partie historique de l’ouest du Japon. Nous serions ravis de partager toutes les merveilles d’Oita avec vous. Il y a trois ans maintenant, Tourism Oita a créé un office de tourisme dédié à Londres avec cet objectif en tête, et ça marche toujours.

En mars, nous avons organisé un déjeuner séminaire pour présenter cette préfecture courageuse aux agences de voyages britanniques et aux médias. Et ce fut avec un grand succès. Maintenant que la réglementation sur les coronavirus a commencé à s’alléger, nous visons à fournir encore plus d’informations utiles - nous espérons que tout le monde pourra découvrir les charmes uniques d’Oita après si longtemps sans vacances à l’étranger.

Fleurs de cerisier de Kawazu sur la péninsule de Youra



Il existe de nombreux sites célèbres de fleurs de cerisier que tout le monde devrait visiter lorsqu’ils viennent au Japon. La ville de Tsukumi est l’un de ces endroits à Oita, où plus de 5 000 cerisiers en fleurs de la variété Kawazu à floraison précoce ont été plantés depuis 2005. Caractérisées par leur couleur rose foncé, les fleurs de cerisier Kawazu fleurissent entre le début et la mi-février. Nous aimons particulièrement les arbres qui fleurissent tout le long de la côte de la péninsule d’Youra, ils contrastent si bien avec les bleus azur de la mer et du ciel.



Encore mieux, les fleurs de Kawazu sont le moyen idéal pour voir les fleurs de cerisier en dehors de la haute saison - la plupart des arbres en fleurs du reste du Japon fleurissent de la mi-mars au début mai, et les hôtels sont réservés souvent des années à l’avance.



Découvrez la culture culinaire à Usuki - la ville créative certifiée par l’UNESCO



Usuki, au nord-est d’Oita, est célèbre pour deux choses : les anciens bouddhas en pierre sculptés dans les collines voisines et la savoureuse sauce soja. En reconnaissance de cette dernière, Usuki a été certifiée par l’UNESCO comme « Ville créative de la gastronomie », notamment pour ses innovations en matière d’agriculture biologique, de fermentation et de brassage. Toutes sortes de friandises japonaises acidulées sont préparées ici à côté de cette sauce soja parfumée, y compris du miso de qualité et du saké fabuleux.

Fait inhabituel pour le Japon, le conseil local produit même son propre type de compost mûr et fertile pour en faire le sous-produit de toute cette fermentation, qu’il partage avec les producteurs de la région. Cet environnement dynamique de fabrication du sol fait des merveilles pour les efforts locaux en matière de durabilité, et toute la ville se concentre désormais sur des efforts de production véritablement écologiques.



Ville de la culture d’Asie de l’Est 2022

La préfecture d’Oita a été sélectionnée comme ville de la culture du Japon en Asie de l’Est pour 2022, dans le cadre d’un échange culturel trilatéral entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Chacune des trois nations sélectionne une de ses villes chaque année, dans le but de stimuler l’intégration culturelle et la compréhension entre ses citoyens.



Oita elle-même a toujours eu une culture unique, même pour le reste du Japon, et une volonté particulière d’accepter et de se fondre avec d’autres peuples - y compris l’adoption précoce du bouddhisme lors de son arrivée au Japon, ainsi que du christianisme, qui a été introduit au 16e siècle. La ville d’Oita vise maintenant à favoriser une culture cosmopolite du 21e siècle pour revitaliser toute la région et ancrer profondément ses racines culturelles partout.



De plus, Oita regorgera de choses à voir et à faire tout au long de 2022, notamment des concerts, des conférences, des expositions d’art et des festivals.



Le premier port spatial horizontal d’Asie



L’aéroport d’Oita dans la ville de Kunisaki est à proximité des pôles touristiques de Beppu et d’Yufuin (qui se trouvent être les principales stations thermales du monde). Et dans un avenir très proche, il deviendra également le premier port spatial horizontal d’Asie, servant de site de décollage et d’atterrissage pour les avions montés sur des fusées - peut-être même à

partir de cette année. On s’attend à ce qu’il devienne une base majeure pour l’industrie spatiale en plein essor - et il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous puissions sauter à bord d’un jet au départ d’Oita.



Site Web : www.discover-oita.com