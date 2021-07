tourisme





Une expérience ludique et historique



Au-delà de la rigueur historique sur laquelle se base la trame narrative de chaque visite, les expériences Liv’Story ont été conçues en portant une attention particulière à l’ambiance et à la tonalité. Pour que l’histoire emporte l'utilisateur et le transporte, au fil des étapes, de surprises en coups de cœur, pour voir la ville autrement.



"J’ai créé cette application pour combler un vide dans l’offre de balades touristiques disponibles en ligne", explique Virginie Lacroix, fondatrice de la société Liv’Story, "certaines sont faciles d’accès mais souvent trop approximatives ou subjectives, d’autres sont très pointues ou spécialisées et donc difficilement accessibles au public non averti… Il manquait une application à la fois simple, ludique et factuellement irréprochable qui soit capable de toucher le plus grand nombre. C’est ce que je propose avec Liv’Story. C’est une solution clé en main pensée pour découvrir et apprendre, et passer un bon moment, à tout moment."



30 minutres pour découvrir un quartier



Première étape : télécharger l’application Liv’Story disponible sur Apple Store ou Play Store. Une fois l’application ouverte, elle géolocalise l’utilisateur et affiche automatiquement les balades à proximité (il en existe actuellement 5 à Paris et 3 à Lyon, une dizaine seront bientôt disponibles). Reste à réaliser la transaction pour acheter la balade choisie et… c’est parti.



L'utilisateur n'a plus qu’à se laisser conduire dans les rues, au fil des monuments et des lieux emblématiques de chaque quartier. Seul ou à deux, chacun son oreillette. Une immersion 100% détente pour décrypter la ville.





Informations pratiques



Durée des balades : environ 30 à 45 minutes

Prix : 4,99€

Balades disponibles :



Paris : la tour Eiffel ; les Champs-Elysées ; le Marais ; Montmartre ; la Butte aux Cailles

Lyon : le Vieux Lyon ; Croix Rousse ; la Confluence