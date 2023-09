tourisme



Le Salon Nautique International du Grand Pavois se déroule actuellement à La Rochelle, France, du 20 au 25 septembre. L'Afrique du Sud expose pour la deuxième fois consécutive et en tant que pays invité d'honneur lors de l'édition 2023 du salon. Le salon nautique annuel attire des constructeurs de bateaux mondiaux et d'autres parties prenantes, notamment des constructeurs et fabricants de bateaux sud-africains.



Le Salon Nautique International du Grand Pavois est l'un des plus grands salons nautiques au monde, avec des expositions sur 100 000 m2 au Port des Minimes à La Rochelle. Cela comprend une représentation de 800 marques internationales et 35 nations, 200 journalistes internationaux accrédités, 750 bateaux exposés, 250 nouveaux produits et un afflux d'environ 80 000 visiteurs chaque année.

M. Jimmy Ranamane, directeur général des marchés mondiaux chez Brand South Africa, l'agence de marketing officielle de l'Afrique du Sud, affirme que le salon présente une opportunité unique de promouvoir les exportations sud-africaines. "L'Afrique du Sud se classe au deuxième rang mondial pour la construction de catamarans, après la France et les recherches du South African Boatbuilding Export Council montrent que notre industrie locale fabrique plus d'un bateau par jour ouvrable", explique Ranamane. "Notre industrie nautique vaut environ 3 milliards de rands (150 millions d'euros). Le pays a été classé au 18e rang mondial des exportateurs de bateaux de plaisance en 2021, démontrant que nous sommes un acteur important sur les marchés mondiaux", dit-il.



Mme Gcina Nomsa Dlamini, directrice principale du commerce international Europe et Royaume-Uni chez Wesgro, a déclaré : "Il s'agit d'un salon et d'un marché lucratifs car le Cap-Occidental produit la plus grande concentration de catamarans d'Afrique du Sud".

Ce salon nautique d'exposition est principalement destiné aux bateaux de plaisance, il est indissociable de la promotion touristique. En tant que tel, l’événement constitue également une plate-forme importante grâce à laquelle nous pouvons promouvoir la proposition de valeur touristique de l’Afrique du Sud sur le marché international.

A cette occasion, l’Ambassade d’Afrique du Sud en France organisera une série d’événements ainsi qu’une exposition pour promouvoir la marque sud-africaine et présenter l’offre touristique et l’industrie de la construction navale du pays

La délégation sud-africaine sera dirigée par Mme Nthabiseng Makuwa, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris, en France, qui estime que "les relations entre la France et l'Afrique du Sud continuent de refléter l'intention stratégique des deux pays de travailler sur les forces de chacun sur les plans économique et politique. capital pour faire progresser les intérêts nationaux respectifs, signifiés par les biens échangés sous forme de produits primaires et semi-finis, d'intrants manufacturiers, de machines, de pièces détachées, d'automobiles, de produits médicaux et de beauté parmi les nombreux biens échangés", explique Mme Makua

Elle ajoute que "Le Grand Pavois de La Rochelle offre l'opportunité aux deux pays d'accroître la complexité et les échanges de gammes de produits dans l'industrie de la construction navale, la richesse de l'offre culturelle et la promotion du tourisme. Les investissements croissants des entreprises françaises témoignent de l’intérêt des entreprises pour les offres du marché sud-africain."

La délégation comprend d'autres agences gouvernementales sud-africaines, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence (RSA), le South African Tourism Hub en France, Brand South Africa, le South African Boat Builders Export Council (SABBEX) et le Western Cape Tourism, Trade and Investment. Agence (WESGRO).

