Imaginez une île dans l’extrême nord du Japon, avec une excellente neige poudreuse pendant six mois par an et des activités après-ski différentes de tout le reste du monde. C’est Hokkaido, le secret le mieux gardé du Japon.



Mais maintenant, nous voulons que le monde sache. Ainsi, à compter du 1er août 2021, ouvrira « Hokkaido Tourism Organization » un nouveau bureau dédié uniquement à Hokkaido à Londres pour aider les gens partout dans le monde entier à connaître son histoire et à découvrir l’un des joyaux cachés du Japon. Notre bureau offrira un visage amical – et des informations précises – aux médias et aux agences, et présentera Hokkaido comme la prochaine destination incontournable pour les Européens qui aiment les sports d’hiver et une culture unique.





Alors, à quoi ressemble Hokkaido exactement ?



Hokkaido est LA destination de vacances idéale grâce à ses conditions météorologiques. Son climat est modéré. La température est de 20 degrés tout au long d’été.



En hiver, Hokkaido offre un environnement parfait pour tous les sports de neige. Niseko, un petit village dans les montagnes, pourrait bien avoir la meilleure neige poudreuse du monde. Vous pouvez profiter des conditions incroyables de la région pendant des mois et des mois, avec une saison qui s’étend de fin novembre à début mai.



Hokkaido propose également un après-ski incroyable, y compris un tas de choses que vous ne pouvez tout simplement pas trouver en montagne ailleurs dans le monde. Quoi de mieux pour se détendre après une journée sur les pistes que de se plonger dans un bain thermal naturel ? Et où ailleurs dans le monde pourriez-vous vous régaler de fruits de mer gastronomiques exquis sans vous ruiner ? Hokkaido est célèbre à juste titre pour son fabuleux poisson frais, mais en fait rien de tel qu’un bol fumant de délicieux ramen pour vous réchauffer avant de vous rendre dans les bars karaoké…



Harmonie avec la nature



Les sports d’hiver ne sont pas la seule chose géniale à Hokkaido. C’est aussi un endroit d’une grande beauté naturelle, et bien que ce soit une région à peu près de la même superficie que l’Autriche, elle est entourée de mers de tous côtés : l’océan Pacifique, la mer du Japon et la mer d’Okhotsk.



Cela veut dire qu’il y a une grande variété d’autres activités en plein air et de merveilles naturelles à découvrir, y compris trois de nos favoris :

Péninsule de Shiretoko, un site du patrimoine naturel mondial qui abrite la plus grande population d'ours bruns du Japon

Les Marécages de Kushiro, un parc national et une zone marécageuse où l’emblématique - et très rare - grue à couronne rouge du Japon passe ses hivers

Vue de nuit depuis le mont Hakodate, qui est considérée comme l’un des trois meilleurs points de vue dans tout le Japon



Une culture farouchement unique



Hokkaido a une histoire longue et inhabituelle. Considérée comme étant habitée par des chasseurs-cueilleurs il y a près de 20 000 ans, Hokkaido a une tradition culturelle fièrement différente. Les Aïnous, les insulaires indigènes, ont leurs propres langue, culture et arts littéraires anciens qui empruntent autant aux cultures asiatiques continentales septentrionales qu’au Japon.



Nous avons mis en place ce nouveau bureau de tourisme d’Hokkaido dans le but de transmettre le cœur d’Hokkaido aux Européens, et nous espérons sincèrement que vous pourrez utiliser nos services pour organiser des visites et de découvrir des expériences uniques pour des clients exigeants qui cherchent une autre facette de la vie japonaise.





