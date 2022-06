tourisme



Une vie d'hôtel sept jours sur sept

Palais Didon est une résidence de services pour seniors de standing, au coeur d'Hammamet en Tunisie, à deux pas de la mer, à une heure de Tunis et 2h30 de Paris. Logé dans un hôtel 4 étoiles doté de plusieurs piscines, d'une thalasso, d'un bar et d'un restaurant, Palais Didon offre un cadre de vie idyllique pour les seniors francophones.

Deux types de clientèles : résidents autonomes et résidents dépendants



Deux types de clientèles se côtoient dans cette résidence sécurisée : les résidents autonomes, qui n'ont pas besoin d'aide particulière, et les résidents dépendants, qui ont à leur disposition une aide-soignante dédiée, tous les jours de 8h à 20h. La nuit, des aides-soignantes et des infirmières prennent le relais en faisant des rondes, sans oublier les caméras situées dans chaque chambre.



Une équipe médicale dédiée et de nombreux services

Une équipe de 75 aides-soignantes qualifiées, 3 infirmières, 4 kinés et 1 médecin généraliste sont sur place en permanence pour s'occuper des résidents. Ces derniers sont logés dans les chambres de l'hôtel, prennent leur repas au restaurant de l'hôtel (pension complète), peuvent profiter du bar et et du centre de thalassothérapie.

Une clientèle francophone

Cette résidence de services de standing, qui existe depuis trois ans, accueille une clientèle francophone, séduite par le prix de la vie (moins élevé qu'en France), le climat doux toute l'année, et les activités. Aux piscines et thalasso de l'hôtel, Palais Didon ajoute de nombreuses activités incluses dans le forfait pour ses résidents : séances de remise en forme, aquagym, sorties au musée, spectacles, visites de villes, etc. Les parents des résidents peuvent venir voir leur proche résident du Palais Didon, rester pendant tout le séjour près d'eux et profiter de toutes les prestations du palais Didon. Des billets d'avion annuels sont également inclus dans chaque offre (voir ci-dessous).

Trois types d'offres proposées

Palais Didon propose trois offres distinctes : autonome, couple autonome et dépendant

Offre autonome, 1800 euros par mois ; offre couple autonome (2700 euros par mois)

Cette offre inclut les prestations principales suivantes :

Transfert aéroport

hébergement en chambre standard vue jardin (30 à 36m2)

restauration en pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner et deux collations)

visite médicale

entretien du linge

activités journalières sportives

coiffeur, manucure et pédicure une fois par mois

téléphone à disposition pour appeler en France

un parcours Biomarin par séjour à la Thalassothérapie

une cure bien-être de thalassothérapie de deux jours par mois au centre Biorivage

deux billets d'avion (prix maximum : 160 euros par billet) par an, pour le résident ou la famille

Offre dépendant, 2700 euros par mois

Même prestation que pour l'offre autonome avec en plus :

aide-soignante à disposition 24h/24 et 7j/7

suivi continu par une équipe médicale

prêt du déambulateur , de la canne et de la chaise roulante si nécessaire,

quatre billets d'avion (prix maximum : 160 euros par billet) par an, pour soi ou la famille

Plus d'informations sur le site palaisdidon.fr