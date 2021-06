tourisme



La plage de vos rêves à portée de main



Plages.tv : le site pour dénicher les plages secrètes

Plages.tv, est l'allié du vacancier pour dénicher toutes les plages secrètes et isolées, celles que peu connaissent, où se détendre et éviter la foule estivale.



Plages.tv se substitue aux guides touristiques qui ne répertorient que les plages phares des stations balnéaires.



Un guide touristique personnalisé

Plages.tv s'adresse aux vacanciers qui n'ont aucune connaissance de la station balnéaire dans laquelle ils se rendent. Plages.tv est un guide touristique idéal pour découvrir des plages secrètes et donner les meilleurs conseils touristiques.



Plages.tv s'adapte aux besoins des vacanciers. Il suffit de remplir des critères de recherche pour trouver la plage idéale. Des filtres permettent à Plages.tv de savoir ce que l'utilisateur recherche et de dénicher des endroits faits pour lui.

À titre d'exemple, si l'utilisateur cherche une plage où l’on peut louer des matelas, emmener son chien, faire du pédalo, ou les trois en même temps, Plages.tv indique toutes les plages susceptibles de répondre à ses attentes.



Des lieux idylliques préalablement visités et validés

Chaque plage proposée par Plages.tv a été visitée par l’équipe afin de pouvoir en parler en toute transparence. Plages.tv est alors compétent pour donner son avis et ne laisser aucune information au hasard. Les photos en ligne sont "maison" et non retouchées.



Une application mobile qui accompagne le vacancier partout



L’application Plages.tv accompagne le vacancier n’importe où et n’importe quand, tel un ami que l'on peut appeler à toute heure. Par ailleurs, grâce à la fonction “à proximité”, il est possible de trouver rapidement toutes les plages à proximité, qui remplissent les critères préalablement sélectionnés.

A propos de Plages.tv

Plages.tv est un site consacré au littoral français. Notre équipe parcourt les côtes afin de répertorier les différentes plages et les criques les plus secrètes. Des vastes étendues de sable d'Aquitaine aux calanques paradisiaques de la Côte d'Azur, rien ne nous échappe ! Les différents lieux de baignade présentés sur notre site ont été contrôlés par un membre de l’équipe de Plages.tv. Nous ajoutons régulièrement de nouvelles plages au fur et à mesure de nos découvertes. N’hésitez pas à nous indiquer vos plages secrètes.



Notre équipe a été sélectionnée par Thalassa pour un reportage sur les plages secrètes en Méditerranée.



www.plages.tv/