tourisme







1 - Vivre comme les Robinsons dans une cabane dans la forêt : Le Luxury Lodge, à Sampzon, en Auvergne-Rhônes-Alpes, à proximité des Gorges de l’Ardèche avec baignades en rivière, canyoning, spéléologie au programme... L’occasion aussi de déguster une crique ardéchoise ou le fameux fromage Picodon.

2 - Être châtelain le temps d’un été : Le manoir de Criquebeuf-sur-Seine, en Normandie, entre Paris et Deauville offre un cadre exceptionnel à proximité d’une base de loisirs et d’un golf et un peu plus loin, les plages. Les bonnes tables de la région sont là pour faire découvrir les recettes locales comme la fameuse sole normande, l’aguignette, la Bénédictine ou la confiture de lait.

3 - Se poser au fil de l’eau dans une péniche : Sur le canal du Midi, la péniche Lodela est située à Villedubert, en Occitanie, non loin de la cité médiévale de Carcassonne, des châteaux cathares, et de la gorge géante de Cabrespine. Au programme : visites, balades à vélo le long du canal, dégustations de cassoulet, escargots à la languedocienne et de bons vins (Malepère, Corbières…).

4 - Camper dans une tente aussi confortable qu’une maison : Au cœur d’un écosystème écologique, le domaine d’Escapa et ses Tipis Lodge, situé à Estipouy, entre Pau et Toulouse, en Occitanie, est l’endroit idéal pour se ressourcer. De nombreuses activités sont proposées (massage, yoga, méditation, jacuzzi, promenade en barque, équitation…). Le lac d'eau naturelle du domaine offre des baignades dans une eau pure jugée excellente par l’ARS. Une expérience incroyable.

5 - Se poser dans un cabanon de standing : À proximité des calanques et des virées en bateau, le cabanon de Mado, à Cassis, dans les Bouches-du-Rhônes, est un emplacement idéal pour faire des virées à Marseille : visiter le Mucem, aller à La Maison Empereur, une quincaillerie qui regorge de produits traditionnels (savon de Marseille, faïences provençales, instruments de cuisine en olivier…). Sans oublier un passage à la Côté de Bœuf, institution marseillaise à ne pas manquer.

À propos d’Amivac



Amivac est une plateforme en ligne de location de vacances, créée en 2005, qui met directement en relation vacanciers et propriétaires. Avec une large gamme de logements dans toute la France et dans d'autres destinations populaires à travers le monde, le site propose des options pour tous les budgets et toutes les préférences. Avec plus de 6 millions de vacanciers par an, son système de réservation en ligne simplifie le processus de location pour offrir une expérience la plus agréable et sereine possible.



https://www.amivac.com