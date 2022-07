tourisme

A la recherche d’un coup de communication ou d’un cadeau original ? Boris Otter et son association Swiss Space Tourism proposent à la vente cinq places pour participer à un vol suborbital, à bord d’un vaisseau spatial américain.



Devenir officiellement astronaute

Ce vol, dont le décollage sera effectué depuis les Etats-Unis, fera des participants des astronautes officiels, diplôme à l’appui. Un peu plus de 600 personnes sont allés dans l’espace depuis 1961.

Des sensations garanties

Bien qu’il soit court, ce vol suborbital promet de fortes sensations. Outre les 3-4G encaissés à l’accélération, franchir la ligne de Kármán, qui définit la limite entre l’atmosphère terrestre et l’espace pour la Fédération Aéronautique Internationale, permet d’observer la Terre, durant 3-4 minutes en apesanteur, à plus de 100 kilomètres d’altitude et de ressentir l’overview effect, avant une descente en chute libre.





Un ticket en or pour l’espace

Cette aventure spatiale totalement organisée par Swiss Space Tourism est ouverte à tous, à condition d’être en mesure de s’affranchir du prix, qui reste confidentiel et ne sera communiqué que sous certaines conditions aux acheteurs sérieusement intéressés.





Récompenser un salarié ou un client

« On peut imaginer une entreprise qui souhaiterait récompenser ses meilleurs employés ou ses meilleurs clients. Le coup de communication serait incroyable », explique Boris Otter, actuellement en recherche de sponsors et de partenaires.



A propos de Boris Otter

Boris Otter est un quinquagénaire, marié et père de famille. Passionné par l’aviation et l’espace, il a quitté son travail de sapeur-pompier professionnel en 2001 pour suivre une formation de pilote de ligne, avec succès. Après avoir piloté des avions, hélicoptères, hydravions et gyrocoptères, il rêve de partir dans l’espace pour ensuite transmettre et partager son expérience au sein de l’association Swiss Space Tourism qu’il a fondé et inspirer la nouvelle génération.