Avec le Covid-19, les vacanciers ont toujours très peu de visibilité sur leur départ en avion.



Ils voyagent principalement en France et en Europe, les destinations lointaines à l’étranger sont encore boudées.



44,5% des voyages en avion en août se préparaient habituellement plus de 2 mois à l’avance. Ils ne sont à présent que 15,5%, le reste des billets étant acheté à la dernière minute.



Algofly.fr partage aujourd’hui l’analyse des ventes réalisées via son moteur de recherche.

Des vacances d’août Franco-Européenne



Pour des vacances en août 2020, le top 3 des billets d’avion vendus est franco-français. La première destination des vacanciers du mois d’août est incontestablement la France (17%). Aucune destination exotique ni même outre-Atlantique n’est présente dans le top 10.



Les vols long-courriers boudés



Les vols long-courriers à l’étranger ne représentent que 8% des billets d’avion achetés pour les vacances d’août. C’est 80% de moins qu’en août 2019 (41%).



L’Europe obtient la plus grande part (45%) des voyages en avion pour ce mois d’août 2020.

Des achats de dernière minute



Les vacanciers du mois d’août ont réservé leurs vols plus tardivement qu’en 2019. En effet, cette année ils sont deux fois plus nombreux à avoir réservé moins d’un mois avant leur départ. 85,5% d’entre eux ont acheté leurs billets d’avion moins de 2 mois avant leur départ alors qu’ils n’étaient que 55,5% en 2019.

