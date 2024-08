tourisme



Un carnet de voyage en mode do it yourself



Sur support cartonné petit livret A5 de 8 pages ou dépliant A4, les carnets WanderWorld comprennent :



- Une carte de la ville où sont représentés les monuments les plus emblématiques de la ville



- Des idées d’activités en mode check-list visuelle



- Un espace d'expression pour coller ses photos, ses tickets, noter ses bons plans…



- Une liste d’anecdotes sur la ville.



Chaque carnet inclut un feuillet d’autocollants permettant de personnaliser le produit au fur et à mesure des visites.





A feuilleter en famillle



Les carnets WanderWorld sont destinés à tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir une destination en famille ou ceux qui ont envie de jouer aux touristes dans leur propre ville. Support ludique plus particulièrement conçu pour les enfants entre 5 et 12 ans, le carnet de voyage permet aux familles de formaliser leurs souvenirs touristiques.



Les carnets de voyage de WanderWorld sont disponibles à 9.90 € sur



• Livrés avec un feuillet A5 d’autocollants • Fabriqués en France





A propos de WanderWorld