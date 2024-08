i fondatori di Zaveapp hanno avviato l'attività in Messico 2 anni fa, con il supporto di Wayra, e hanno deciso di scalare a livello internazionale poiché la domanda per il servizio proveniva da diversi paesi sin dal primo giorno. Con oltre 60.000 transazioni, l'app è già un grande successo in Messico e recentemente è stata selezionata come una delle 50 stelle emergenti nella selezione internazionale di top 100 Fintech realizzata da KPMG & H2 Ventures.

A partire dal 2017 hanno visto la Francia come l'hub per avviare le operazioni in tutta l'Unione Europea con il supporto del programma di accelerazione del French Tech Ticket.