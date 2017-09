Sylvain Allano et Alexandre Delye rejoignent le cabinet de conseil en brevet IP TRUST

Sylvain Allano rejoint le cabinet de conseil en brevets IP TRUST en tant qu’associé



Agrégé et titulaire d’un doctorat d’électronique à l’Université Paris-Sud, il a débuté sa carrière en conjuguant une activité d’enseignant-chercheur au CNRS et de conseil en brevet dans un cabinet parisien avant de créer avec un associé son propre cabinet de conseil en propriété industrielle sur le Plateau de Saclay en 1992.



Fin 2000, il prend la direction du laboratoire SATIE (Systèmes et Applications des Technologies de l’Information et de l’Energie) à l’ENS Cachan puis devient directeur scientifique adjoint du CNRS entre 2006 et 2009.



En 2010, il rejoint le PSA pour prendre la direction scientifique et technologies du Futur du groupe automobile, où il développe les plateformes Stellab d’open innovation.



Sylvain Allano rejoint IP TRUST pour renforcer une équipe d’ingénieurs conseillant des entreprises innovantes avec une approche entrepreneuriale et novatrice de la Propriété Industrielle.





Alexandre Delye, chargé de créer l’implantation "Arc Atlantique" à La Rochelle



Docteur en mathématiques appliquées et ingénieur diplômé de Telecom SudParis, a été chargé de travaux dirigés et d’enseignement à l’école d’ingénieur Telecom Sud Paris, notamment en Réseaux, Files d’attentes, Mathématiques et Analyses de données. Alexandre a également participé à l’écriture de trois Livres sur le "Cluster Address Auto-Configuration Mechanism”.



Conseil en propriété industrielle et mandataire européen en brevets, Alexandre Delye traite plus particulièrement des dossiers dans le domaine des télécommunications, de l’électronique, des logiciels et des nouvelles technologies de l’information.





A propos de IP TRUST



Fondé par Pierre Breesé et Alain Kaiser, IPTRUST est un cabinet de conseil en propriété industrielle basé à Paris, Grenoble et Bordeaux/La Rochelle, qui conseille des entreprises de toutes tailles (start-up, PME et ETI, grands groupes, organismes de recherche) pour la protection, la défense et la valorisation des innovations, et les stratégies de propriété intellectuelle.



IPTRUST développe avec une équipe d’une dizaine d’ingénieurs ayant tout un parcours dans l’industrie ou la recherche, une approche nouvelle de la propriété intellectuelle. Cette pratique inclue les activités traditionnelles de rédaction demandes de brevets, le suivi des procédures en France comme à l’international, la veille technologique et la veille concurrentielle, mais aussi l’accompagnement dans l’élaboration de stratégies de propriété industrielle et d’innovation, pour faire de la propriété intellectuelle un outil réellement au service du développement des entreprises.



Associés :

- Pierre Breesé, physicien et juriste, président du comité Innovation et Recherche des IESF (ingénieurs et scientifiques de France,

- Alain Kaiser, juriste, expert près la cour d'Appel, Certified Patent Valuation Analyst

- Emmanuel Huyghe, docteur ingénieur, ancien examinateur à l'OEB et directeur des brevets de SOITEC

- Sylvain Allano, agrégé, docteur en électronique, ancien directeur scientifique du CNRS puis de PSA

Plus d'informations : www.iptrust.fr