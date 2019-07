communiqué affiché 119 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mercredi 03 Juillet 2019 Sun Location organise un concours de photos de vacances sur Instagram Sun Location organise un concours photos sur le réseau social Instagram afin d’inviter les mobinautes à publier des photos amusantes, originales ou décalées pendant leurs vacances d’été. Chaque gagnant remportera une Caméro GoPro Hero7 White WiFi et Bluetooth d’une valeur de 200 €.



Les participants sont invités à publier des photos accompagnées du hashtag #concoursPhotoSun. Le concours photo démarre le 1er Juillet 2019 et se termine le 31 août 2019. Un jury constitué d’un professionnel de la communication et d’un diplômé des beaux-arts sélectionnera un gagnant tous les 15 jours en fonction de l’originalité de la photo et du nombre de « likes », aux dates suivantes : le 15 juillet 2019

le 30 juillet 2019

le 15 août 2019

le 31 août 2019

Toutes les informations concernant le concours Instagram sont présentes sur la page suivante :

https://www.sunlocation.com/blog/grand-jeu-concours-de-lete-sun-location



A propos de Sun Location

Créé en 2006, Sun Location est une plateforme indépendante de locations de vacances qui référence pas moins de 100.000 maisons de vacances, appartements et villas à réserver en ligne. Les hébergements proposés sont situées principalement en Europe dans des pays tels que la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Croatie... Le site commercialise exclusivement des offres gérées par des agences, avec disponibilités en temps réel, réservation instantanée et paiement en ligne sécurisé. Sun Location a généré un volume d’affaire de plus de 1,5 million d’euro en 2018 et prévoit de dépasser les 2 millions pour la saison 2019 dans le cadre de son activité de réservations de logements de vacances.

Site : www.sunlocation.com

Page Instagram : https://www.instagram.com/sunlocation/

Spot Sun Location sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ToiuanKRutY

Communiqué libre de tous droits de diffusion. Citer source ou lien : 24presse.com Images (cliquez sur les images pour agrandir) :

Rédacteur : sun location Mots clefs : photo,vacances,concours,sunlocation,instagram,



Contact presse : Hams

Société : Sun Location



Voir tous les communiqués 119



Contact presse

HAMS







Sun Location

Sun Location Visiter le site Imprimer Tous les communiqués Flux RSS Base de recherche