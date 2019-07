MELODY GARDOT En concierto en PORT ADRIANO MUSIC FESTIVAL, Mallorca (Baleares) 30 de julio de 2019

Nacida el 2 de febrero de 1985 en el estado de Nueva Jersey, EE. UU., Es una cantautora y músico estadounidense. Su primer disco, Worrisome Heart, se distribuye en 2006 y posteriormente es reeditado por Verve Records en 2008. Después de haberla encontrado en Nueva York en 2008, el productor Larry Klein empezó una colaboración con Melody Gardot.



Este trabajo conjunto dio a luz a su segundo álbum de estudio, My One and Only Thrill, en 2009. Musicalmente, su estilo mezcla las influencias de jazz vocal, el folk, el fado y la bossa nova. Ella dice estar influenciada tanto por los artistas de blues y jazz como por artistas populares de pop, rock o incluso del repertorio clásico, citando nombres tan importantes como, Billie Holiday, Bessie Smith, Judy Garland, Janis Joplin, Helen Merrill, Miles Davis, Duke Ellington o George Gershwin.





También se inspira en temas pop y rock, con la toma de una canción de Radiohead. Ha realizado varias giras europeas y mundiales. Melody GARDOT es la estrella femenina Internacional del Jazz, ineludible desde hace 10 años, con más de 5 millones de álbumes vendidos.



GET YOUR TICKETS : www.weezevent.com/melodygardot-mallorca2019 MELODY GARDOT : 30 julio de 2019 - 21h30.



TARIFAS : desde 35,50 € hasta 135,50 € (Gastos de gestión incluidos).



