#IMMINENCE, LA VACHE ÉGÉRIE QUI RÈGNE SUR LE PAVILLON 1



Cette année elle nous vient du Nord, se prénomme Imminence et vit sur l’exploitation de son éleveur Gilles Druet à Saint-Aubin dans l’Avesnois-Thiérache. Installée dans le Pavillon 1 pour la durée du Salon, Imminence est une Bleue du Nord, ch’ti et fière de l’être. Curieuse, affectueuse et rustique, elle a déjà tout d’une vedette.





PLUS DE 4 000 ANIMAUX • PAVILLONS 1 / 2 / 4 / 5.2 / 7.1



Pendant toute la durée du Salon, les plus belles espèces défilent sur les rings du Concours Général Agricole dans l’espoir de remporter ce concours prestigieux. Un incontournable du Salon International de l’Agriculture, aussi bien pour les visiteurs professionnels que pour le grand public.



La Ferme Pédagogique située dans le Pavillon 4 rassemble les plus belles races de lapins et de poules, et aussi les autres espèces animales présentes sur le Salon. De l’étable à la bergerie en passant par l’écurie, les visiteurs pourront rencontrer vaches, chèvres et moutons, sans oublier un âne et des chiens. La Ferme Pédagogique est spécialement dédiée aux enfants (mais pas seulement !) qui pourront toucher, manipuler, approcher des animaux sur l’espace Ateliers Découverte au cœur de la Ferme. Chaque jour, entre 10h00 et 12h00 puis de 13h30 à 17h00, 12 Ateliers Découverte seront organisés. En 20 minutes, ils vont permettre de découvrir une race ancienne de poule par exemple, apprendre à créer sa basse-cour d’agrément ou encore à protéger la biodiversité de nos jardins.



Pour les grands fans de chiens et de chats, passage obligé dans le Pavillon 7.1 qui accueille pendant toute la durée du Salon les plus beaux spécimens des grandes races canines et Félines.



Et pour ceux qui rêvent d’escapade au bout du monde, à défaut de partir en voyage pour le week-end, on part à la rencontre des animaux des « Élevages du monde » : chameaux, lamas, dromadaires, yack et chèvres de Somalie, dans le Pavillon 5.2.





LA TRAITE DES VACHES • PAVILLON 1



Elle a lieu tous les jours. 500 vaches laitières fréquentent la salle de traite et 40 000 litres de lait y sont récoltés puis acheminés vers la Laiterie St Denis de l’Hôtel, partenaire du Salon. Une occasion supplémentaire de découvrir le quotidien des éleveurs.





LE PONT DES EXPOSITIONS QUI MET A L’HONNEUR LES TALENTS DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE • PAVILLONS 1 / 2.2



Comme chaque année, la passerelle entre le Pavillon 1 et le Pavillon 2.2 prend vie et s’illustre en fonction de la thématique de l’année. Pour cette édition, le Salon International de l’Agriculture a décidé de mettre en avant des femmes, des hommes et leurs talents. C’est donc naturellement que la photographie prend une place prépondérante. Un ensemble de clichés sont positionnés sur des arbres « de talents » en bois brut. À cela s’ajoute des panneaux informatifs illustrant le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes. L’ensemble apparaîtra sous la forme d’un feuillage visuellement supporté par notre arbre qui s’élève à la présence de ces talents.



Afin d’organiser au mieux l’espace, 4 pôles seront créés afin de mettre en avant les différents métiers de l’agriculture : élevage, végétal, produits du terroir, services et métiers. L’occasion d’être au mieux représentatif des 4 univers du Salon International de l’Agriculture et de valoriser le Concours Général Agricole dans toute sa diversité : animaux, jeunes, produits et vins.



Enfin, les visiteurs peuvent se mettre en scène tout au long de leur voyage en se photographiant sur des « insta-place » présents sur chaque pôle.





LE FOURNIL DU SALON • PAVILLON 2.2



De la baguette à la focaccia, du pain pita au pain maghrébin… des boulangers formateurs de l’Institut National de la Boulangerie Pâtisserie font chaque jour sur le Fournil du Salon des démonstrations de fabrication de pains français et étrangers à partir de farines issues de céréales françaises.

À tout moment de la journée, les enfants peuvent fabriquer leur pain, découvrir la filière « blé tendre, farine, pain » et repartir avec leur pain du Salon.





L’ODYSSÉE VÉGÉTALE • PAVILLON 2.2



Un arrêt au cœur de l’Odyssée Végétale s’impose pour participer au « Landscape Game », le premier escape game qui propose une véritable immersion dans le monde végétal français. Entre objets à retrouver, productions à identifier, décisions à prendre sur l’exploitation, indices à déchiffrer… L’expérience est un moyen ludique et pédagogique de découvrir le savoir-faire agricole français, les différentes productions végétales françaises, leurs débouchés mais aussi le métier de cultivateur et son rôle dans le respect de l’environnement et l’entretien des paysages français.





LES DÉCOUVERTES GOURMANDES QUI EMOUSTILLENT LES PAPILLES • PAVILLONS 3 / 5.1 / 5.2



Le Salon International de l’Agriculture se présente comme une véritable vitrine des saveurs de France métropole, d’Outre-Mer et du monde.



Produits des terroirs français, mets exotiques des îles et spécialités des cinq continents s’exposent et nous emmènent dans un voyage à travers les saveurs d’ici et d’ailleurs. Restaurants, marché, animations... le dépaysement est garanti, car s’ouvrir à la découverte c’est aussi plonger dans la réalité agricole et alimentaire d’autres pays : rencontrer leurs producteurs, découvrir leur savoir-faire et déguster leurs meilleurs produits.





LES ESPACES AGRI’DÉTENTE • PAVILLONS 2.1/ 4 / 5.2 / 7.1



4 zones dédiées baptisées AGRI’DETENTE sont à disposition des visiteurs avec des animations pédagogiques proposées tous les jours pour satisfaire les plus petits et leurs familles.

Pavillon 2.1 : Baptêmes de Poney - Tous les jours de 9h à 19h, la Fédération Française d'Équitation propose des baptêmes de poneys. Sur place, une borne tactile et les équipes de la FFE aide les visiteurs à trouver un club près de chez eux, une randonnée en famille, un séjour ou un stage pour les enfants...

Pavillon 4 : Construction de cabanes avec MaCabane et Escape game « La guerre des pollueurs de l’espace » avec GRDF pour découvrir le Biométhane et le BioGNV.

Pavillon 5.2 : Agri’Run - Obstacles en bottes de paille, pneus de tracteur à faire basculer, brouettes à pousser… cette course hors du commun en 1 contre 1 donnera aux visiteurs du fil à retordre…

Pavillon 7.1 : Animations Canins – entre démonstrations de « dog dance », massages canins et confection de friandises, des ateliers ludiques pour mieux connaître nos amis à quatre pattes.





NOUVEAU : « Quel visiteur êtes-vous » ? Découvrez-le en participant à notre quiz salon-agriculture.com > rubrique animations

Cette année encore AGRI’MALIN accompagne les visiteurs dans leur visite. Et son 1er conseil n’est pas dénué de bon sens : « Soyez malin, pensez transport au commun »



À PROPOS DU CENECA ET DE COMEXPOSIUM







Le Centre National des Expositions et Concours Agricoles, est une Société d’Economie Mixte constituée des grandes interprofessions agricoles françaises, banques et institutions du secteur. Le CENECA est propriétaire du Salon International de l’Agriculture et du Salon du Cheval de Paris. Il est par ailleurs copropriétaire du CGA avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.







Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays.



Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.

Plus d'information : www.comexposium.fr