Une oeuvre d'art unique



Après avoir étonné à plusieurs reprises la critique et la presse internationale, et avoir reçu de la part du magazine britannique "Nouvelles du Luxe" le surnom de "Leonardo da Vinci version moderne", Cesare Catania prépare sa prochaine exposition à Monaco avec une oeuvre d art unique en son genre.



"Avec cette oeuvre, je voulais essayer de surmonter les obstacles visuels qui obligent les personnes souffrantes du syndrome du Daltonisme à voir une réalité différente de celle que l on vit, mais pas pour cela moins attrayante", explique l'artiste italien.



Voilà comment l'oeuvre 57, sculpture en silicone et acier intitulée "La bouche de l'Etna - E Version", produite et conçue par Cesare Catania, cherche à reproduire le caractère visuel spécifique aux personnes souffrantes du syndrome du Daltonisme et pourquoi, pour la première fois dans l'art contemporain, un artiste valorise son art en fonction du spectre visuel des daltoniens.





Expérimenter une autre perception



"Vincent Van Gogh lui-même, le maître incontesté de l'utilisation de la couleur, était daltonien", poursuit Cesare Catania, "honnêtement, je ne vois pas le daltonisme comme un défaut: je le définirais comme une caractéristique. Il n'y a pas de chose plus fascinant que de penser à son oeuvre d'art qui change de couleur en fonction du point de vue à partir duquel on l'observe. Andy Warhol lui-même avait expérimenté avec sa Marilyn Monroe comment même en changeant la palette de couleurs, l'icône du mythe américain restée inchangée".











"La bouche de l'Etna - E Version" sera présentée pour la première fois à partir du 28 septembre 2017 à l'occasion de l'événement Show Boat à Monte-Carlo pendant Top Marques Watches 2017,

dans la salle d'exposition de l'Hôtel Hermitage.





Portfolio "La bouche de l'Etna", cliquez ici

www.cesarecatania.eu/fr/art-monaco-septembre-2017



Cesare Catania conclut: "L'expression 'Art pour tous' a un double sens pour moi: 'l'art s'adresse au monde entier' et 'l'Art est considéré comme tel par quiconque l'observant', quelles que soient leurs différences culturelles, sociales ou même physiologiques. Si chacun de nous pouvait voir les couleurs du monde à leur propre maniere, nous vivrions dans un monde sans préjugés..."

A propos de Cesare Catania

Cesare Catania est né à Milan le 1 Février 1979. Ingénieur et artiste, il mêle dans ses tableaux tradition (utilisation de matériaux tels que le plâtre, le bois, la pierre, la peinture à l’huile) et innovation (utilisation de matériaux de silicone et acrylique) : ils sont toujours une “capture d’écran” d’actions et sentiments, extrême synthèse entre l’ermetisme et l’attention au détail.



Exposé récemment à Westminster et au Louvre, après avoir été invité à la 7ème biennale d’art internationale de Montecarlo en septembre 2016, Cesare Catania vient également de publier "Genesis", ouvrage traitant de l'art contemporain.



