Février 2016 : la génèse



Il y a un an, son pied de nez au système bancaire avait fait le tour du monde. Jeune patron d’un restaurant gastronomique à Rueil-Malmaison (92) souhaitant lancer une seconde affaire, il avait essuyé une dizaine de refus de financement de la part des banques, alors que sa situation financière était saine.



Sa provocation - interdire l’entrée de son restaurant aux banquiers, en précisant que les chiens étaient, eux, les bienvenus - lui avait valu des articles de presse et des interviews dans le monde entier.



La plupart des grands médias dans de nombreux pays, des USA au Japon avaient repris son actualité : CBS News, Le Figaro, TF1, DIe Welt, Libération, RT, The International Business Times, etc. (Revue de presse ici.)



Mars 2017 : lancement d'un site qui recense les emplois non crées

En 2017, le jeune restaurateur laisse de côté son costume de trublion pour endosser celui du lanceur d’alerte. Inspiré par le dispositif "Alerte Enlèvement" son site www.alerte-financement.fr entend sortir de l’ombre les refus de financement .



"Il faut désormais que tout le monde sache", souligne Alexandre Callet, "Certains banquiers refusent jusqu’à 60 % des demandes de financement qu’ils recoivent. Personne ne comptabilise pendant ce temps-là le nombre d’emplois qui auraient pu être créés et qui ne le seront pas. La France possède la plus grosse épargne d’Europe. De l’argent, il y en a : il faut que les banquiers fassent leur travail".





Alertes d’un genre nouveau



Sur www.alerte-financement.fr, les chefs ou créateurs d’entreprise ayant essuyé un ou plusieurs refus de financement pourront indiquer le montant demandé, le nom de la banque concernée et leur estimation du nombre d’emplois non créés, alimentant ainsi un compteur.



Aprés vérification de leur véracité, ces informations seront transmises chaque semaine aux responsables nationaux et locaux d'instances publiques et économiques : Sénateurs et Députés mais aussi candidats à la présidentielle, Syndicats, et aux services clients des banques ayant refusé les prêts; ainsi qu’aux principaux médias nationaux et locaux.



"Au niveau local, l’information doit aussi circuler", souligne Alexandre Callet, "Les citoyens sont en droit de connaître les projets qui auraient pu voir le jour à côté de chez eux et qui resteront lettre morte". Sénateur et député de la circonscription concernée, ainsi que les médias locaux seront ainsi également destinataires de ces alertes d’un genre nouveau.



La vocation du site : une pression citoyenne et politique

Le site a trois objectifs :

recenser les refus de financement bancaires des tpe/pme et le nombre d'emplois non-crées qui en résultent

mettre sur la place publique tous ces refus de financement

exercer une pression citoyenne et politique sur les banques pour réformer leur politique de financement de l'économie

"Il faut mettre l'économie réelle au cœur de notre société, le financement des entreprise devrait être une priorité absolue , au centre du débat politique. La corrélation entre le chômage de masse et les refus de financement dans notre pays est irréfutable." commente Alexandre Callet



