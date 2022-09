economie





Construction nautique : l'Afrique du Sud expose son savoir-faire au Grand Pavois de La Rochelle

[Paris, France, Mardi 27 Septembre, 2022].

Ce salon nautique rassemble les acteurs de la construction nautique issus des cinq continents. Incluant les acteurs de la filière nautique d'Afrique du Sud.

Le Grand Pavois de La Rochelle est l'un des plus importants salons nautiques mondiaux, avec une surface de 100 000 m2 dans la zone du port des Minimes à La Rochelle.

800 marques internationales issues de 35 pays sont présentes. 200 journalistes internationaux on été accrédités. 750 bateaux sont exposés et 250 nouveaux produits sont présentés Environ 80 000 visiteurs sont attendus.

Ce salon est une opportunité importante pour dynamiser les échanges dans ce secteur entre la France et l'Afrique du Sud. D'autant plus que l'Afrique du Sud est un des leader de la construction nautique dans le monde.

C'est aussi l'occasion pour l'Afrique du Sud de promouvoir son volet touristique car le salon est essentiellement orienté sur les bateaux de loisirs.

A cette occasion, l'Ambassade d'Afrique du Sud propose un cocktail le 27 septembre. Elle annoncera aussi officiellement le statut de Pays Invité d'Honneur pour l'édition 2023 du Grand Pavois. L'Afrique du Sud propose également un stand pour promouvoir la marque "Afrique du Sud" et exposer sa filière de construction nautique.

La participation de l'Afrique du sud cette année est un prélude à sa très forte présence en 2023 avec un espace de 700 m2 et avec son statut de "Pays invité d'honneur".

La délégation sud-africaine sera représentée par H.E. Tebogo Seokolo, ambassadeur de l'Afrique du Sud en France et à Monaco. Tebogo Seokolo est également délégué permanent à l'UNESCO.

La délégation inclut des agences gouvernementales sud-africaines, mais aussi: le South African Tourism Hub in France, Brand South Africa, South African Boat Builders Export Council (SABBEX) et the Western Cape Tourism, Trade and Investment Agency (WESGRO).

Pour plus d'information contacter :

Jimmy Ranamane

Email: JimmyR@brandsouthafrica.com