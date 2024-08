economie

Parce qu’elle a pour vocation de permettre à chaque jeune d’acquérir savoirs, savoir-faire et savoir-être, de préparer son avenir et son insertion économique, de devenir un citoyen apte à discerner et décider, la formation est un enjeu majeur pour notre société.



Or, on sait que les moyens dont disposent les établissements d’enseignement, les écoles et universités sont de plus en plus contraints, en dépit de l’importante augmentation de la population des jeunes à former.



Il est aussi connu de tous que ce constat de manque de moyens humains et financiers est également transposable au domaine de la recherche, qui sert de source et de matière première à l’enseignement. La production de nouvelles connaissances est un effet une condition de base à une formation de qualité.



C’est pour défendre ces deux grandes causes, la recherche et la formation au service du développement des territoires, que le Fonds de dotation Syntone a été créé le 1er juin 2017.



Sa mission principale est de favoriser la production de connaissances grâce à la recherche fondamentale et appliquée, et leur diffusion grâce à l’enseignement et la formation, en aidant les établissements dans leur collecte de financement. Pour ce faire, il lance des appels aux dons, ces dons donnant naturellement lieu à une défiscalisation et ce, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.



Bernard Dervaux, Maître de conférences HDR à l’Université de Lorraine depuis plus de 20 ans, est à l’origine de la conception de ce fonds.



Plusieurs établissements d’enseignement supérieur des régions Hauts-de-France et Grand-Est ont d’ores et déjà marqué leur volonté d’être partenaire du Fonds de dotation Syntone.

