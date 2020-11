economie

Pour les collectivités qui veulent soutenir les commerçants (et autres acteurs locaux) grâce au digital

EnMiZona accompagne les collectivités territoriales dans leur transition numérique. A l’instar d’autres solutions sur le marché, EnMiZona propose une solution qui englobe tous les acteurs constituant le tissu local et économique de la ville : collectivités, hôtels, restaurants, tourisme, artisans, habitants, travailleurs, commerces... Elle centralise l’information et l’ensemble des services.

En marque blanche

EnMiZona est proposée en marque blanche. Ainsi chaque ville peut apposer son blason sur le dispositif et apparaitre ainsi comme un acteur fédérateur et dynamisant du tissu économique local.

Pour le consommateur

EnMiZona permet au consommateur d'accéder simplement à l'étendue des services et des commerces locaux présents dans sa ville, sans abonnement payant.



Pour le commerçant ou l'acteur local : créer de la visibilité et de la rentabilité

EnMiZona propose des fonctionnalités standards pour offrir visibilité et rentabilité aux commerces :

annuaire connecté (permet de découvrir tous les commerces de proximité grâce à une carte interactive géolocalisée)

promotions (les utilisateurs sont informés quotidiennement des offres disponibles dans leur ville)

Mini-site commerçants,

messagerie instantanée,

notifications,

réservation (réserver directement sur la plateforme)

Click & Collect,

livraison

fidélisation ( gagner des points par le biais de différentes actions : partage sur les réseaux, première commande, dépense importante, bons de réductions ou des chèques cadeaux, ...)

Actualités de la commune

etc

Grâce à cette plateforme, les commerçants ont la possibilité d’accroître la fréquentation de leur établissement. Sans coût ni abonnement.

Un accompagnement personnalisé des collectivités

Cette application est déployée par les villes avec l'accompagnement d'EnMiZona. Lors d’un premier rendez-vous, l’équipe EnMiZona échange avec la collectivité sur ses besoins. Elle propose à l’issu de cette rencontre une solution entièrement personnalisée adaptée aux objectifs de chaque ville.

EnMiZona propose aux villes un accompagnement total dans le déploiement de la solution.



Aucun pré-requis technique

L’implémentation de la solution ne dispose d’aucun pré-requis technique. EnMiZoNa propose un service dédié si la collectivité ne dispose pas des ressources humaines ou techniques nécessaires au bon déroulement et au maintien du projet. De l’installation, à la maintenance en passant par le suivi, tout est mis en oeuvre pour assurer la réussite et la pérennité du projet.

Cette solution est gratuite pour les établissements référencés.

Amorcer l’ère du Smart City

Être une Smart City c’est utiliser les technologies de l’information et de la communication pour améliorer la qualité des services urbains. Partenaire de Smart City référencé par la Banque des Territoires, EnMiZona favorise l’amélioration de la qualité de vie des citadins. Par le biais du levier digital, elle accompagne les collectivités dans le développement de leur économie locale. EnMiZona veille à renforcer l’engagement des municipalités pour pérenniser l’avenir des commerçants. Dans cette dynamique, associations et collectivités territoriales peuvent dorénavant piloter l’activité de leur ville selon ses besoins et ses enjeux.







A propos d’EnMiZona

EnMiZona est conçue par la société R3activ qui entend accompagner les collectivités dans leur transformation numérique. Cette solution a été déployée pour la première fois en Espagne au sein de la ville d’Aguilar des Campoo en 2020. Soucieuse d’accompagner et de soutenir ses commerçants dans la crise de la COVID-19, R3activ imagine une solution adaptée permettant de renforcer l’engagement auprès de l’économie et de la vie locale. Elle vise également à assurer l’avenir des commerçants en facilitant l’accès à l’information pour l’ensemble des services.

