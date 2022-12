economie

Le Raisonalisme, quèsaco ? Un système alternatif qui propose de "raisonner" le capitalisme en limitant ses conséquences néfastes comme l’enrichissement démesuré de quelques-uns aux dépens des autres. Comment ? Grâce à un ingénieux mécanisme de régulation prenant pour étalon la valeur moyenne d’une maison dans un pays. Dans ce manifeste, Gustave Tatouche définit les bases du raisonalisme en tant que modèle politique, écologique, philosophique, voire existentiel, qui repense toutes les composantes de la société, à commencer par l’école.

Après un essai sur le raisonalisme publié en 2014 aux Éditions Réfraction, Gustave Tatouche a souhaité, au vu de l’urgence sociétale actuelle et de ses impasses, reprendre avec "Homicide marchand", les idées et préconisations phares du concept de “raisonalisme”, cette fois de façon plus accessible et agréable à lire.







Une proposition sociale inédite



Avec ce manifeste, Gustave Tatouche souhaite susciter la discussion. S’il ne prétend pas détenir la vérité universelle, il désire contribuer au débat citoyen. L'auteur n’est sans doute pas un expert bardé de prix et de diplômes. Mais, à son échelle, il questionne depuis des années les différents mythes capitalistes. Comme celui de la croissance infinie.

Car, sous couvert de liberté individuelle, le capitalisme nous fait nous comporter comme des enfants capricieux, tandis que le communisme était un modèle trop "parental". Il est donc grand temps de trouver une troisième voie. Un système qui, avec sa logique, nous ferait enfin atteindre un âge sociétal adulte.

Le concept de raisonalisme, qui peut être appliqué à de nombreux endroits de la société actuelle, est riche en propositions systémiques pour l’économie, la sphère médiatique ou l’école. Toutes méritent d’être mises sur la table, à l’heure où les partis politiques semblent avoir renoncé à amender le capitalisme, sauf à prétendre tout dénigrer.

"Le réchauffement climatique nous somme d’agir vite. Ce que j’ai nommé "raisonalisme" fait appel à la raison, mais n’y voyez aucune connotation morale. Il s’agirait d’inscrire dans notre Constitution, à la suite d’un référendum, un mécanisme global de régulation économique. Mécanisme dont je vais parler ici. Espérons que ma voix sera, cette fois, entendue." Gustave Tatouche

Extrait



"En France, on peut légitimement avoir des doutes sur la pérennité de notre système puisque le même réseau d’eau potable sert à notre consommation alimentaire, à évacuer les selles des toilettes, ou à laver les voitures… est-ce bien raisonnable ? Et trop peu d’actions sont menées pour utiliser l’eau recyclée provenant de la récupération des eaux de pluie par exemple.

Le nouveau réseau d’eau potable, grand chantier que je propose de lancer, devrait permettre de disposer dans chaque bâtiment d’un robinet dédié à l’eau uniquement destinée à être bue. Ce réseau de distribution, indépendant et parallèle à celui existant, serait protégé par l’État au même titre que les domaines sensibles régaliens.

Deuxième idée d’axe d’investissement, nous pourrions réhabiliter la plupart de nos sites industriels en friche et réparer un maximum d’ouvrages publics délaissés. Un mois avant l’effondrement du pont Morandi, à Gênes, en août 2018 (au triste bilan de 43 victimes), un rapport avait pointé du doigt le fait qu’en France 7 % des ponts présentaient « à terme un risque d’effondrement ». Soit tout de même plus de 800 ouvrages ! Cela fait froid dans le dos.

Le raisonalisme est un système résolument ouvert qui permet de débattre d’initiatives sociales innovantes telles que le revenu universel ou de base, ou encore l’octroi systématique d’un patrimoine « de départ » pour tout jeune actif (idée développée par Thomas Piketty). Mon premier essai avait d’ailleurs été particulièrement apprécié à sa sortie, en 2014, par le journaliste Christian Bidonot, qui considère que mes propositions pourraient parfaitement être compatibles avec celle d’un Revenu de développement."

À propos de l'auteur



Ingénieur en informatique vivant dans la région lilloise, musicien et sportif, passionné d’écologie, attentif au fonctionnement de la société dans son environnement naturel, Gustave Tatouche est un créateur-auteur-essayiste.

Enfant hyperactif et nerveux qui bégayait, il observait à chaque instant les autres et leurs façons de faire. À force de ne savoir faire autre chose que réfléchir, et encore réfléchir, il a fini par créer des solutions inédites aux problèmes structurels de notre société moderne.

"Homicide Marchand"

Auteur : Gustave Tatouche

Éditeur : Books on Demand

Sortie : 20 août 2022

ISBN: 9782322440986

156 pages

Prix : 15,90 €



Commander le livre : https://www.bod.fr/librairie/homicide-marchand-gustave-tatouche-9782322440986

Site web : https://gustave.tatouche.free.fr/index.htm

Facebook : https://www.facebook.com/gustavetatouche

Site web Editions Réfraction : https://editionsrefraction.free.fr/index.htm