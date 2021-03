economie

Click & collect et livraison à domicile alimentaire, des solutions qui séduisent les Français et notamment les moins de 40 ans



• Plus d’1/3 des responsables des achats alimentaires du foyer déclarent avoir eu recours au drive pour effectuer leurs courses au cours des 12 derniers mois, et environ 2 sur 10 ont sollicité la livraison à domicile. Les moins de 40 ans et les actifs utilisent le plus ces services. Les franciliens ont plus recours à la livraison à domicile.



• Le gain de temps, la praticité et la flexibilité des horaires de récupération des courses sont les atouts phares du drive et de la livraison à domicile. Les usagers mentionnent également l’intérêt de ne pas croiser trop de monde en magasin et ainsi limiter le risque de transmission des virus. ¼ des utilisateurs du click & collect et 1/3 en livraison à domicile y ont fait appel uniquement pendant les périodes de confinement.



• Environ 9 sur 10 ont à la fois recours à ces services tout en fréquentant en parallèle physiquement les magasins ou autres circuits de distribution pour réaliser leurs courses. Seul 1 usager sur 10 utilise exclusivement ces services.



• Pour chacun des services, 3 dimensions font partie de leur plan d’action prioritaire avec en commun le souhait d’une offre de produits locaux. Pour le drive, elle est complétée par l’offre plus large de produits frais et des dates de péremption des produits suffisamment lointaines ; tandis que pour la livraison à domicile la présence de promotions et l’offre plus large de produits porteurs de labels complètent le trio des priorités.





Les applications food : impact sur les utilisateurs et consommation plus responsable



1/3 des responsables des achats déclarent avoir eu recours applications food au cours des 12 derniers mois, et davantage auprès des moins de 40 ans, des CSP + et des franciliens. Près de 2 Français sur 10 sont des clients potentiels de ces applications à l’avenir. La meilleure connaissance de la composition des produits permettant d’éviter les substances controversées sont les 1ères motivations de recours





Solutions digitales alimentaires : des aides gain de temps et autonomie appréciées des utilisateurs



Plus d’1/3 des responsables des achats ont eu recours aux solutions digitales alimentaires au cours des 12 derniers mois, davantage auprès des moins de 40 ans et des franciliens. Si les caisses automatiques de paiement libre-service et les scans de produits directement lors des courses sont les plus utilisés, la facilité de recherche d’un produit au sein du magasin serait la solution digitale la plus envisagée à l’avenir. Le smartphone serait l’outil privilégié.

Etude : "La digitalisation des courses alimentaires 2021 (Click & Collect - Phygital - L.A.D - Applications) : Etat du marché, comportements et aspirations des Français"

