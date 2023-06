economie

En 2023, un mariage en France coûte en moyenne 17 100 euros hors lune de miel, selon la nouvelle édition du Livre Blanc du Mariage* écrit par Mariages.net en collaboration avec Google et Carles Torrecilla, professeur à l’ESADE. Soit 9,7% de plus qu’avant la pandémie.

Le coût moyen par invité est de 178 euros, allant de 155 euros par convive dans le Grand Est (pour la fourchette basse) à 244 euros en Provence-Alpes-Côte d’Azur (pour la fourchette haute).

Les couples engagent environ 9 prestataires pour organiser leur mariage.





© Justine Fourny via la rubrique Vrais Mariages de Mariages.net



Près de la moitié des couples sondés par Mariages.net (46%) déclarent ne pas avoir eu de dépenses imprévues importantes pour organiser leur mariage. Pour les autres personnes interrogées, il semble que l’écart entre le budget prévisionnel et le coût final soit bien réel. Afin de garder le contrôle sur les dépenses, le site Mariages.net du groupe The Knot Worldwide (référent du secteur nuptial dans 16 pays) dresse une estimation des prix à partir des informations collectées dans son nouveau Livre Blanc du Mariage écrit en collaboration avec Google et l’ESADE. Mariages.net détaille également comment calculer les coûts des prestations les plus importantes du mariage selon les données actualisées en 2023 et présente la liste des dépenses souvent oubliées ou sous-estimées par les couples.





Détailler un budget de mariage en 2023



Le traiteur (110 euros en moyenne par invité), le lieu de réception (5000 euros en moyenne), et les tenues nuptiales complètes des marié.e.s (entre 2000 et 3200 euros) sont les 3 principaux postes de dépenses du couple**.



Nombreux sont les couples à se demander combien coûte un traiteur. Pour répondre à cette question, il n’est pas possible d’estimer un coût moyen sans déterminer le nombre d’invités en premier lieu. Pour avoir une idée plus précise du prix, le couple peut donc :

Commencer par lister les invités afin d’obtenir un nombre indicatif de participants ;

Tenir compte qu’en moyenne, 13% des invités déclinent l’invitation ;

Multiplier le nombre d’invités par le coût moyen d’un traiteur par invité, soit 110 euros en moyenne.

Toutefois, il est préférable de consulter les offres des prestataires pour bien ajuster le calcul qui peut s’éloigner du coût moyen de 110 euros, selon le type de menu souhaité et la localisation. Sur le site Mariages.net par exemple, le couple peut connaître le coût par personne d’un traiteur dans son département ou sa région, mais aussi la fourchette de prix la plus basse et la plus haute. Ainsi en Pays de la Loire, le couple peut trouver des prestations allant de 46 euros à 128 euros par personne et peut filtrer les prestataires selon ses critères de prix.



© Mariages.net : l’estimation des tarifs est disponible en bas de page dans tous les départements ou région et pour tous les types de services (traiteur, décoration, animation, etc.). Les données sont mises à jour continuellement grâce aux opinions des couples sur les prestataires répertoriés sur le site.



Passons au lieu de réception. Bien que les couples aient l’habitude de dépenser 5000 euros en moyenne, les marié.e.s ayant un plus petit budget peuvent miser sur des établissements qui proposent des promotions selon la saison (ou certaines journées), qui offrent moins de services optionnels, ou qui sont naturellement moins coûteux selon la localisation ou l’espace disponible. Prenons l’exemple de la Loire Atlantique : la fourchette de prix la plus basse est de 2453 euros et le tarif moyen de 3924 euros (soit un écart notable entre le budget moyen par département et le budget moyen dépensé en France).





Pour finir, l’une des dépenses principales du couple et sans doute l’une des plus symboliques : Le costume, la robe ou la combinaison des marié.e.s. Les couples n’hésitent pas à débourser 1000 euros en moyenne pour le costume, 1600 euros pour une robe ou une combinaison/pantalon. Cette estimation prend en compte les accessoires (chaussures, voile, cravate, nœud papillon, etc.). Il peut être intéressant de regarder les catalogues des maisons de créateurs ou magasins spécialisés pour définir son style et anticiper au maximum la recherche des tenues pour mieux comparer les prix.



©Capture Photo à gauche / © Bena Production à droite via la rubrique Vrais Mariages de Mariages.net



Attention aux dépenses sous-estimées



Selon les personnes interrogées, les dépenses qui n’avaient pas été prises en compte dans les estimations des couples sont essentiellement liées à la décoration additionnelle (27%), aux fleurs (12%) et aux cadeaux des invités (12%)*.



En moyenne et en réalité, la facture pour la décoration s’élève à 1630 euros. Il peut s’agir de mobilier non inclus dans le lieu de réception, d’accessoires, d’éclairage, de l’arche de cérémonie laïque, de la décoration au sol et au plafond, du nécessaire lié à l’art de la table, ou encore de la papeterie comme les menus ou le plan des tables.



Concernant les fleurs, des bouquets (du couple et des demoiselles d’honneur) aux éléments décoratifs, les frais s’élèvent généralement à 800 euros et peuvent être revus à la baisse ou à la hausse selon les espaces à décorer. Rappelons qu’il s’agit d’un service artisanal délicat, qui nécessite donc un travail complexe pour choisir des pièces florales uniques, les assembler et les installer sur différents supports.



Enfin 88% des couples offrent des cadeaux aux invités (dragées, petites attentions gourmandes, artisanales ou éco-responsables) pour une somme totale et moyenne de 215 euros. La générosité des couples peut vite faire grimper la facture. Il ne faut pas oublier d’ajouter les frais de livraison.





Comment les couples financent-ils leur mariage ?

84% des couples puisent dans leur épargne

52% reçoivent une participation de la famille

21% utilisent les dons reçus lors du mariage

19% payent les prestataires en plusieurs mensualités

12% font un prêt bancaire

Méthodologie :

* Livre Blanc du Mariage - édition 2023 : écrit par Mariages.net, en collaboration avec Google et Carles Torrecilla, professeur à l’Esade. L’étude s’appuie sur les données tirées du portail Mariages.net, basées sur les informations fournies par plus de 34 400 couples, et sur un sondage réalisé auprès de 3151 couples et 1279 entreprises du secteur nuptial.

** Données tirées du portail Mariages.net, basées sur les opinions des couples.

Pour accéder au Livre Blanc du Mariage 2023, cliquez ici

À Propos de Mariages.net



Mariages.net est le portail de mariage du groupe référent dans le secteur nuptial, The Knot Worldwide, dont la mission est d’aider les couples à organiser le plus beau jour de leurs vies avec l’aide des meilleurs professionnels. Grâce à sa présence internationale, le groupe a créé la plus grande communauté de mariés et le plus grand marché du mariage en ligne au monde. Il dispose d’une base de données détaillée de plus de 700 000 professionnels du secteur et met à la disposition des couples des outils pour dresser leur liste d’invités, gérer leur budget, trouver des prestataires, etc.



The Knot Worldwide est présent dans 16 pays au travers des sites internet suivants : Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca et WeddingWire.in.



www.mariages.net