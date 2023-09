economie

Inauguration : le 11/09/2023 au Shangri-La Paris, 10 Av. d'Iéna, Paris 16è (avec cocktail)

La Chambre Internationale de Dubaï renforce encore sa présence en Europe avec le lancement d'un nouveau bureau à Paris.

Dubaï, Émirats arabes unis – La Chambre internationale de Dubaï, l'une des trois chambres opérant sous l'égide des Chambres de Dubaï, a inauguré un nouveau bureau de représentation à Paris pour stimuler le commerce et les investissements avec la France. Le lancement intervient quelques jours seulement après l'inauguration du nouveau bureau de la chambre en Italie, renforçant encore sa présence en Europe et portant le nombre total de bureaux de représentation internationaux à 24 sur les cinq continents.

Le bureau de la capitale française est le troisième bureau de représentation international de la chambre en Europe et le 24ème dans le monde.

6,2 milliards d’euros en 2022

472 entreprises françaises

« Dubai Global »



Cette ouverture s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Dubai Global », qui vise à attirer de nouvelles entreprises, investissements et talents dans l'émirat tout en permettant aux entreprises basées à Dubaï de se développer sur les marchés internationaux prioritaires.

Lancé par S.A. Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du Conseil exécutif de Dubaï, Dubai Global vise à établir un puissant réseau de 50 bureaux de représentation à travers le monde d'ici 2030.

"porter le commerce extérieur non pétrolier de Dubaï à 500 milliards d’euros d’ici 2026"

Commentant le lancement du bureau de Paris, Salem Al Shamsi, vice-président des marchés mondiaux chez Dubai Chambers, a déclaré : « La France reste un marché d'une grande importance stratégique pour Dubaï. Le lancement de notre nouveau bureau à Paris renforce encore nos liens économiques communs et accélérera nos progrès visant à porter le commerce extérieur non pétrolier de Dubaï à 500 milliards d’euros d’ici 2026, conformément au plan quinquennal de commerce extérieur de l’émirat. Cette étape importante renforcera encore notre soutien aux entreprises basées à Dubaï alors qu'elles cherchent à se développer en Europe, et aidera également les entreprises françaises cherchant à tirer parti de Dubaï comme rampe de lancement pour leurs ambitions de croissance dans la région MENA. "

Fort intérêt pour Dubaï parmi la communauté des affaires française

Au total, 472 entreprises françaises se sont inscrites à la Chambre de Commerce de Dubaï au cours des seuls sept premiers mois de 2023, soit une hausse de 33 % par rapport à la même période de 2022.Cette croissance impressionnante a porté le nombre total d'entreprises membres françaises à 3 068, soulignant le fort intérêt pour Dubaï parmi la communauté des affaires française.

La valeur du commerce bilatéral non pétrolier entre Dubaï et la France a atteint 6,2 milliards d’euros en 2022, soit une croissance impressionnante de 33,7 % sur un an.

Opportunités commerciales et d'investissement à fort potentiel

Les principaux secteurs commerciaux entre les Émirats arabes unis et la France comprennent les avions et leurs pièces détachées, les machines, les pierres et métaux précieux, les parfums et cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Le nouveau bureau de Paris renforcera encore une relation commerciale déjà solide en identifiant et en capitalisant sur des opportunités commerciales et d'investissement à fort potentiel dans des domaines tels que les céréales, les produits laitiers, la bijouterie et l'industrie automobile.

Etablissement de relations solides avec les principales parties prenantes des secteurs public et privé

L'équipe de la Dubai International Chamber à Paris se concentrera sur l'établissement de relations solides avec les principales parties prenantes des secteurs public et privé, ainsi que sur la fourniture d'un soutien complet aux entreprises françaises cherchant à s'implanter à Dubaï et à se développer à l'international via l'émirat. Le lancement du bureau crée de nouveaux canaux de communication et de coopération économique entre les deux marchés et renforcera la coopération avec des partenaires locaux pour co-organiser des événements de réseautage, des séminaires d'affaires et des événements de jumelage d'entreprises.

Accès facile à plus de 2,2 milliards de consommateurs

L’emplacement stratégique de Dubaï et ses installations logistiques de classe mondiale ont fait de l’émirat une plaque tournante commerciale privilégiée pour les entreprises françaises aux ambitions mondiales. Offrant un accès facile à plus de 2,2 milliards de consommateurs, Dubaï sert de passerelle pour les entreprises en France et sur le continent européen qui cherchent à étendre leur présence à l'échelle mondiale.

À propos de La Chambre internationale de Dubaï



La Chambre internationale de Dubaï, l'une des trois chambres opérant sous l'égide des Chambres de Dubaï, a été créée pour promouvoir Dubaï en tant que centre d'affaires mondial, attirer les entreprises multinationales et élargir les relations commerciales de l'émirat avec des marchés prometteurs.

La chambre a pour mandat de répondre à l’ambition de Son Altesse Cheikh Mohammed d’augmenter le commerce extérieur de Dubaï de 1 400 milliards d’AED à 2 000 milliards d’AED d’ici 2026 (355 à 500 Md€)



