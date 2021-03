economie





Chaque année, les marques qui le désirent soumettent leurs nouveautés produits à l’évaluation et au plébiscite de plus de 15.000 consommateurs en France. Leurs produits sont testés en situation réelle de consommation et évalués au travers d’une étude réalisée par Nielsen, un institut de recherche indépendant. La notation est basée sur 4 items : l’attractivité, l’intention d’achat, la nouveauté perçue et la satisfaction. Ce palmarès permet de découvrir les innovations plébiscitées par les consommateurs en France.





Lauréats 2021 : les 68 prodruits primés révélés



Les lauréats 2021 pour la France ont été dévoilés ce mardi 16 mars via un événement en ligne avec un relais sur le réseau LinkedIn.



Cette année, des tablettes de chocolats aux shampooing secs en passant par des matelas ou encore de l’aide auditive, ce sont 68 produits qui ont été primés. Voici la liste des marques lauréates (le détail est à découvrir via le QR code ci-joint) :



ABEIL

AKIVA WILL PROTECT

AMPLIFON

ASSAINOL

ATHENA

BATISTE

BEAUTYMIX

BOSCH

BRITA

CLEAN

DERMOPHIL

EDGARD & COOPER

ESPRESSO

GNAW CHOCOLATE

HELLOFRESH

HOLTS

HUGGIES

ITALIANS DO IT BETTER

JAPHY

KELLOG’S EXTRA

KINDER CARDS

KIWI

KOBOLD

LANIERE SANTE

LES SECRETS DE LOLY

LOCTITE

LOTUS

M&M’S

MAISON NET

MAMIE NOVA

MARIMER

MARTINI MELLO

MERINOS

MON LIT CABANE

NAIR

NANA

NESCAFE DOLCE GUSTO

NOVANUIT

PALMER’S

PARASIDOSE

POMMETTE

PREXIFRESH

PRO PLAN

PROSTAMOL

REAL NATURE

RUBSON

SANYTOL

SENSEO

SPONTEX

STARBUCKS

STARWAX

TENA

TEPE

TERRA DELYSSA

THE GREEN EMPORIUM

TIC TAC

V33 – COULEURS D’ICI

VALEO

VERISURE

WOPILO

XFORCE

YUMMY!

Le consommateur au cœur de la démarche

La force du logo réside dans sa méthodologie, car elle a été conçue pour donner la parole aux consommateurs, les seuls vrais experts pour évaluer l’intérêt des nouveaux produits.

C’est le consommateur et lui seul qui détermine chaque lauréat Élu Produit de l’Année, au travers d’une étude indépendante Nielsen et d’un test produit en situation réelle de consommation, au sein de son foyer, après l’avoir acheté. Ces deux étapes en font le concours le plus complet et rigoureux.

Il s’agit de la plus vaste étude consommateurs du secteur, elle est réalisée auprès de plus de 15.000 consommateurs en France, et pour chaque produit évalué, au minimum 500 utilisateurs de la catégorie de produits s’expriment par l’intermédiaire de Nielsen.

Les tests produits en situation réelle de consommation ont été réalisés auprès d’un minimum de 120 familles par produit et ce au travers d’un nouveau partenariat avec l’application treetz.





Une efficacité prouvée après 34 années d’existence et un développement dans plus de 40 pays

Le logo Élu Produit de l’Année est le N°1 des logos marketing en France pour toutes les catégories de produits confondues avec plus de 9 français sur 10 qui le connaissent. Il est également N°1 en terme de confiance chez les consommateurs comme chez les distributeurs.

Durant toute l’année 2021, les lauréats pourront arborer le célèbre logo rouge sur l’emballage de leur produit et sur tous leurs supports de communication. Par sa présence internationale, ce logo parle aujourd’hui à plus de 4,5 milliards de consommateurs.

Palmarès détaillé via le QR Code :

À propos de Élu Produit de l’Année

Créé en France en 1987, le concept Elu Produit de l’Année est actif dans plus de 40 pays dans le monde sous la direction de Philippe Gelder, CEO de POY GROUP, qui gère ce réseau au départ de Bruxelles. Présent en France depuis 34 ans, ce concours «Elu Produit de l’Année» a connu, ces dernières années, une accélération et une dynamisation exceptionnelle avec une diversification de typologie de produits lauréats.