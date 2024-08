economie

La répartition des richesses est l’une des questions les plus frénétiques et les plus débattues aujourd’hui. Mais est-elle statique ? Que sait-on vraiment du phénomène des rendements croissants ? Jean-Luc Ginder pose un diagnostic sur le système économique français. En proposant un enchaînement de réflexions qui synthétise son regard sur l’avenir, il en relève chacune de ses failles et présente des propositions lucides propores à faire reculer les inégalités produites par un processus hautement capitaliste.



De la dissonance française aux tensions économiques européennes, de l’innommable crise à la rupture idéologique, la nécessité de penser "collectif", et au plus vite, devient l’enjeu incontournable qui dépasse la seule condition humaine.



En développant des évidences qui dépassent la condition humaine, Jean-Luc Ginder pose des enjeux devenus incontournables au XXIe siècle. Une façon de démontrer que l’économie est aussi une science sociale.



Un essai préfacé par le haut fonctionnaire et universitaire français, Claude Rochet. Anciennement professeur des universités associé à l’institut de management public et de gouvernance territoriale d’Aix-en-Provence, conseiller scientifique du Coordinateur ministériel à l’intelligence économique, directeur du laboratoire de recherche et de la formation du Service de coordination à l’intelligence économique du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, et actuellement chercheur au LAREQUOI.





A propos de l'auteur



Jean-Luc Ginder est un économiste et essayiste spécialiste de la macro économie ainsi que de l’économie de l’Energie. Il est l’auteur du livre Phobiamanagement mettant en avant les effets de la peur en économie. Avec ce second ouvrage, il se risque à l’art du pamphlet pour nous pousser à concevoir notre propre pensée économique sur le système actuel. C’est avec concession et altruisme que le praticien met à disposition toute son expertise.