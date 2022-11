economie





Suspension des souscriptions chez 24 fournisseurs par rapport à notre étude 2021.

Hausse des prix de 39,90 % pour l’électricité et de 26,17 % pour le gaz entre août et septembre 2022, avant de se stabiliser voire de redescendre en octobre.

Plus de 100 % d’augmentation des prix chez certains fournisseurs.



Quel fournisseur d’énergie choisir à l’automne 2022 ?



Face à l’envolée des prix de l’énergie, comment faire le tri et savoir auprès de quel fournisseur souscrire ? Un comparatif de l’évolution des prix du gaz et de l’électricité chez les fournisseurs proposant encore la souscription aux particuliers peut être un bon point de repère.



Les cas de fournisseurs suspendant leurs offres ne sont pas rares et le choix est devenu beaucoup plus restreint que les années précédentes pour les personnes souhaitant souscrire un nouveau contrat. Sur 34 fournisseurs étudiés l’année dernière, seulement 11 font désormais partie de l’étude en 2022, dont 10 offrent encore la possibilité de souscrire de nouveaux contrats en octobre 2022.





Une approche scientifique pour évaluer les fournisseurs d’énergie



Avec cette étude annuelle sur les fournisseurs d’énergie, les équipes de Pro-Conso France évaluent les performances de chaque fournisseur en matière de tarifs, de navigation et transparence, et de service client. Cette année, la crise de l’énergie a notablement affecté les résultats de l’étude.



Les résultats sont issus d’une série de tests : simulations de prix, contacts mystères auprès des services client, utilisation et navigation sur les sites des fournisseurs testés.

Une forte hausse des tarifs entre août et septembre 2022



En moyenne sur les 11 fournisseurs évalués, les tarifs ont beaucoup augmenté lors du passage au mois de septembre (26,17% pour les prix du gaz et 39,9 % pour les prix de l’électricité) avant de se stabiliser voire de redescendre au mois d’octobre (augmentation de 7,34% sur les prix du gaz et diminution de -8,37% sur les prix de l’électricité). Le fournisseur ayant subi la plus importante hausse de ses tarifs est Wekiwi : 191,42 % d’augmentation pour le gaz et 119,92 % pour l’électricité. Après cette hausse importante, Wekiwi a d’ailleurs suspendu ses souscriptions jusqu’à nouvel ordre.



Ces résultats montrent l’évolution des prix selon les simulations pour 10 modèles de foyers standards à travers la France et basés sur les grilles tarifaires (ou à défaut, les simulateurs de prix) disponibles sur les sites des différents fournisseurs au moment de l’étude.





TOP 3 des meilleurs fournisseurs d’énergie en France en 2022



Le classement général des fournisseurs d’énergie 2022 est remporté par le fournisseur italien Eni, qui se distingue par la qualité de sa performance dans la catégorie Navigation et transparence ainsi que par ses prix pour le gaz. La deuxième place du classement est occupée par TotalEnergies notamment grâce à ses résultats dans la catégorie Transparence et Navigation, et la troisième place par EDF grâce à des prix compétitifs et à une bonne performance dans la catégorie Transparence et Navigation.

A propos de l’institut de recherche Pro-Conso France



La société Pro-Conso France appartient à une lignée d’instituts indépendants d’études de consommation à travers l’Europe, active depuis plus d’une décennie. C’est en Allemagne que la Société d’études de consommation (dtgv.de) a été fondée pour s’étendre ensuite en Autriche (qualitaetstest.at), en Suisse (qualitaetstest.ch) et en France.



Pro-Conso France cible les sujets importants pour les consommateurs, afin qu’ils puissent choisir au mieux les produits et services qui les intéressent. Toutes les études de Pro-Conso France sont basées sur une méthodologie scientifique assurant la qualité et l’intégrité des résultats.



