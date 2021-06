economie





Yoojo Direct : première plateforme de gestion administrative des prestations à domicile

La plateforme Yoojo, spécialisée dans la mise en relation pour les services à domicile, lance Yoojo Direct. Le service Yoojo Direct est consacré à la gestion administrative des prestations à domicile.



Yoojo Direct concurrence le CESU+ en proposant à tous les employeurs de prestataires à domicile de s’affranchir des démarches administratives et des frais de service sur les demandes récurrentes.



Une solution "clé en main" pour les employeurs



"Après avoir facilité la réservation en ligne d’un prestataire à domicile, il était tout naturel pour nous de vouloir passer à l’étape suivante en simplifiant la gestion des employés de maison. En automatisant le processus de paie, de crédit d’impôts et de déclaratif, nous avons passé une étape importante pour rendre le service à la personne accessible à tous." - Bertrand Tournier, PDG de Yoojo.

La plateforme Yoojo Direct marque un tournant dans l’accessibilité aux services en ligne. Yoojo Direct prend en charge l'ensemble formalités administratives engendrées par les prestations à domicile et décharge les employeurs des fastidieuses démarches auprès de l'URSSAF.

Yoojo Direct renouvelle la gestion administrative en proposant aux employeurs une solution de gestion simple, intuitive et automatisée.





Une gestion administrative des services à domicile simplifiée et automatisée

Yoojo Direct permet de gérer automatiquement et simplement toutes les démarches administratives des employeurs :

L'employeur bénéficie du remplissage et de la transmission de tous les documents déclaratifs (fiches de paies, demandes de crédit d'impôt), en ligne automatiquement à la fin de chaque mois.

Yoojo Direct facilite et automatise le paiement des employés. L’employeur paramètre la rémunération horaire, le nombre d’heures, le jour du paiement du prestataire. Le prélèvement du montant défini s'effectue automatiquement à chaque échéance.

La plateforme propose un service client développé et se charge de l'obtention de crédits d'impôts et des autres aides dont peut bénéficier l'employeur.



Deux niveaux d’abonnement

Yoojo propose deux formules d’abonnement :



Abonnements YoojoDirect



Disponible sur l'application mobile Yoojo et sur Yoojo.com

L'outil de gestion Yoojo Direct est disponible sur le site Yoojo.com et sur l'application mobile Yoojo (play.google.com et apple.com)

À propos de Yoojo

Yoojo est une entreprise de technologie pionnière dans le domaine de l'aide à domicile et du service à la personne. Créée en 2012, l'entreprise fut l'une des premières plateformes dans ce domaine d'activité.



Yoojo c'est 19 employés répartis sur les marchés : France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Pays-Bas.



Yoojo c'est 40 000 demandes de services par mois, 500 000 prestataires inscrits sur notre site et une croissance à 3 points d'année en année.



yoojo.fr/yoojo-direct