AKKA Technologies connait un excellent premier semestre 2017 avec la forte dynamique de croissance économique du début d’année qui s’est accélérée au deuxième trimestre (T2).

AKKA a finalisé l’acquisition de 3 sociétés au premier trimestre. EDELWAY et CTP complètent les activités Life Sciences du Groupe qui dispose ainsi d’un pôle international à fort potentiel sur ce métier. Avec l’acquisition de GIGATRONIK, le Digital et les technologies du futur représentent 15% du chiffre d’affaires d’AKKA.





ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE (S1) 2017



Le groupe AKKA Technologies confirme sa capacité à surperformer le secteur du Conseil en technologies. Les ventes du Groupe ont progressé de +21,1% au premier semestre 2017 à 666,5 M€ (+22,3% au T1 et +20,0% au T2).

La croissance organique est très dynamique. Elle s’élève à +8,1% au premier semestre (+11,7% au T1 et +4,6% au T2). La performance est excellente au deuxième trimestre en dépit d’une base de comparaison élevée et d’un nombre de jours ouvrés en forte baisse (-2,7 jours au T2 2017 en comparaison du T2 2016). La croissance économique1 atteint 9,5% au T2 vs 8,0% au premier trimestre, et à 8,7% sur l’ensemble du premier semestre.



Comme au premier trimestre, cette dynamique est portée par la progression des effectifs de 20,3%. Le Groupe compte, au 30 juin 2017, 14 916 collaborateurs, contre 12 394 à fin juin 2016, 13 252 à fin décembre 2016 et 14 578 au 31 mars 2017. Leur répartition géographique est la suivante : 6 739 en France, 4 630 en Allemagne et 3 547 à l’international.

(1) Croissance économique : Croissance organique retraitée de la variation du nombre de jours ouvrés.





ACTIVITÉ PAR BUSINESS UNIT

La dynamique de croissance organique est forte dans chacune des 3 business unit du Groupe au premier semestre : elle est de 7,9% en France, 8,8% en Allemagne et 7,4% à l’international.

Avec des ventes de 277,3 M€, la France a enregistré une excellente croissance économique de 8,7% au premier semestre. L’accélération constatée au premier trimestre s’est amplifiée au T2. La croissance économique s’élève à 9,4% au T2 vs 7,9% au T1. Dans un environnement dynamique, AKKA Technologies accélère ses gains de parts de marché grâce à son positionnement dans le secteur de la mobilité et les métiers du Digital et de l’informatique embarquée. La croissance des activités françaises bénéficie de la progression des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et Life Sciences. La dynamique de recrutements élevée permet d’anticiper la poursuite d’une croissance forte sur l’ensemble de l’année.



En Allemagne, le chiffre d’affaires croît de 35,3% au S1 2017 à 243,5 M€. La croissance économique est de +8,6% (7,6% au T1 et 10,3% au T2). La performance réalisée au deuxième trimestre est d’autant plus forte que la base de comparaison était élevée après la croissance organique de +23,0% enregistrée au T2 2016. Les acquisitions d’Erlkönig en 2016 et de GIGATRONIK en 2017 ont renforcé le positionnement d’AKKA sur le Digital tout en accélérant sa diversification géographique et clients. Le T2 a confirmé que le groupe AKKA Technologies est désormais un acteur incontournable auprès des OEM allemands. Dans un contexte très compétitif, la croissance du second trimestre a principalement été nourrie par Airbus Group, Audi, BMW, Bosch, Continental, Porsche, et VW.



Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un chiffre d’affaires de 145,7 M€ au S1 2017, en progression de +28,8% par rapport au S1 2016. La croissance économique est soutenue à +8,0% en dépit de la baisse des activités Oil & Gas. La progression économique poursuit sa bonne dynamique. Elle s’élève à 8,2% au T2 vs 8,0% au T1. Sur le semestre, la croissance économique hors Oil & Gas s’élève à +12,4%. La croissance du S1 est portée par l’Amérique du Nord, l’Asie, et l’Europe de l’Est, l’Italie et le Royaume-Uni . La Belgique affiche une croissance économique de +6,7% supérieure à celle du premier trimestre (+1,2%). Akka Technologies a atteint une taille critique en Belgique, Italie, Espagne et République Tchèque. Le Groupe accélère ses investissements pour pérenniser sa croissance dans ces pays et pour atteindre une taille critique dans ses autres pays.



ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU S1 2017



AKKA Technologies a renforcé son pôle d’expertises à forte valeur ajoutée et son socle européen avec des acquisitions significatives et structurantes.

L’acquisition de CTP System et Edelway au T1 renforce la stratégie de montée en valeur ajoutée d’AKKA avec pour objectif de développer un pôle Life Sciences international à fort potentiel. AKKA devient partenaire privilégié du top 10 mondial des industriels de la santé. La croissance organique de plus de 9% enregistrée par le secteur Life Sciences au cours du premier semestre illustre son potentiel de développement. CTP System et Edelway permettent également d’accélérer la diversification internationale en Italie, en Suisse et en Espagne.



AKKA Technologies est devenu, en deux ans, leader dans le Digital. En 2015, AKKA regroupe l’ensemble de ses expertises digitales en France. En parallèle, AKKA fait 3 acquisitions stratégiques successives en Allemagne. Auronik fin 2014 permet de renforcer le positionnement dans l’Infotainment et l’E-Mobility. Puis Erlkönig en 2016, renforce l’offre dans le conseil en stratégie Digitale, Infotainment et Mobility. Enfin l’acquisition de GIGATRONIK début 2017 confirme le leadership d’AKKA Technologies dans le Digital. AKKA dispose ainsi d’un positionnement unique pour répondre aux challenges de l’industrie dans l’Internet des Objets, la Mobilité Autonome ou l’ Interface Hommes Machines. Gigatronik va permettre d’accélèrer la transformation du Groupe dans le Digital et les Technologies du Futur avec un déploiement de l’ensemble de ses expertises au niveau transversal et international.

AKKA favorise l’excellence de ses équipes pour accélérer sa croissance organique

Mise en oeuvre d’un Management Incentive Program : pour accompagner l’accélération de sa croissance à venir, Akka Technologies lance un dispositif de rémunération incitative basé sur la performance de l’entreprise. La forte croissance de ces dernieres années a permis au Groupe de dépasser le milliard d’Euros de chiffre d’affaires et de doubler son nombre de salariés pour se rapprocher du seuil des 15 000 experts. Avec ce dispositif de co-investissement, AKKA Technologies renouvelle l’initiative de 2008 qui, dans un contexte similaire, lui avait permis de renforcer le sentiment d’appartenance et la cohésion du Groupe et avait généré une forte croissance organique.



PERSPECTIVES

L’excellente performance du premier semestre permet au Groupe de relever ses objectifs de croissance pour 2017 : le Groupe anticipe désormais une croissance organique* des ventes supérieure à 5% en 2017, conjuguée à une nouvelle amélioration de ses marges.

La transformation réalisée en France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges élevées à l’international permettront au Groupe de dépasser ses objectifs 2018 de chiffre d’affaires et de délivrer une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%**.

Au-delà, AKKA Technologies va poursuivre ces prochaines années son développement rapide afin de compléter son positionnement unique d’acteur global des solutions technologiques et digitales à destination de l’industrie.

* à périmètre, taux de change constants et jours ouvrés constants ; ** marge basée sur le Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites