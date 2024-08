entreprises



Localisation de premier choix



Situé au sud de Grenoble, dans le Parc Galaxie, le nouveau centre d'affaires Buro Club bénéficie d’une localisation de premier choix, avec un accès direct à la rocade, à quelques minutes à pied de la gare d’Echirolles.





950 m² disponibles fin 2018



Prévu à l’ouverture au dernier trimestre 2018, il proposera, sur plus de 950 m², un véritable écosystème innovant, à la fois pour les jeunes pousses souhaitant s’installer à Grenoble rapidement mais aussi pour les sociétés déjà consolidées, avec des espaces de travail privatifs entièrement équipés et clés en main. Espaces coworking dernière génération, salles de réunion ultra-modernes, ou encore solutions de domiciliation d’entreprise seront également à la disposition des entreprises grenobloises et nationales.





"Gamme de services associés très large"



"BURO Club Grenoble Echirolles présentera une gamme de services associés très large, comme une salle de sport, un espace lounge, une cuisine équipée ou encore une terrasse et un jardin. Il est indispensable aujourd’hui de proposer à nos clients une combinaison équilibrée entre l’efficacité au travail et ….le plaisir de travailler. Ce nouveau centre d’affaires et de coworking BURO Club se veut aussi être un lieu dans lequel nos clients pourront échanger leur expertise et participer à des « afterwork » proposés par nos équipes locales" déclare Frédéric Dathy, Président de BURO Club.





"Soin tout particulier au design"



"Nous sommes ravis de pouvoir intégrer le réseau BURO Club et proposer ainsi à Grenoble Echirolles un véritable pôle de compétences qui va bien au-delà de la simple mise à disposition d’espaces de travail et des solutions en mode coworking. Nous avons apporté un soin tout particulier au design et aux espaces communs du centre afin que nos clients prennent un réel plaisir à développer leurs sociétés chez nous…tout en étant agiles et flexibles dans la location de leur espace de travail", souligne Aurélie Hours, dirigeante du nouvel adhérent BURO Club Grenoble Echirolles.





A propos de BURO Club



Buroclub est un réseau de plus de 258 centres d’affaires répartis en Europe et également en Asie, aux Etats Unis et en Afrique du nord.



Pour plus d’information : www.buro.com et www.buroclub.eu