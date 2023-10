entreprises

Libérer le potentiel économique et diplomatique des diasporas

Impact Diaspora s'est donné pour mission d'adresser les deux millions de Français à l’étranger ainsi que plus de dix millions d’étrangers en France afin d'en révéler le potentiel en termes d'investissements, de compétences et de réseaux d'influence.



Le but, permettre aux acteurs publics comme privés de puiser dans un vivier de ressources jusqu'ici mal identifié et donc mal exploité, pour mieux recruter, communiquer ou conquérir des marchés internationaux.





Déconstruire, identifier, engager

La méthode d'Impact Diaspora consiste dans un premier temps à dissiper les idées reçues et déconstruire les préjugés pour permettre de faire émerger les perspectives concrètes de coopération.



Par la suite, la start up s'appuie sur l'innovation, l'analyse des datas ainsi que l'intelligence artificielle pour déployer des campagnes de prospection digitale visant à appréhender le plus finement possible le profil des communautés ciblées : structure démographique et sociale, implantation géographique, réseaux d'influence à l'international, secteurs d'activité privilégiés...



"Il s'agit de faire parler les datas pour dégager un profilage complet des diaspora et d'en décrypter le potentiel", explique Samir Bouzidi, ethnomarketer et ceo d’Impact Diaspora, "l'idée étant d'amener les collectivités à considérer les diasporas comme des partenaires stratégiques au service du développement local et du soft power à l’international".



Pour ce faire, Impact Diaspora exploite les données recueillies pour engager les diasporas par le biais de campagnes multicanal : réseaux sociaux, newsletter, campagnes d'affichage, organisation événementiel,...





L'exemple provençal



Pour illustrer son champ d’expertise, Impact Diaspora vient de publier une étude de profilage de la diaspora originaire des Bouches-du-Rhône dans le monde, à partir des données publiques principalement collectées sur le réseau Linkedin. Elle révèle notamment que les deux tiers des individus appartenant à la diaspora provençale sont installés dans les pays suivants (par ordre d’importance) : USA, Canada, Suisse, UK, Allemagne et Maroc. Autre donnée clé, leurs activités professionnelles sont majoritairement concentrées dans les services (consultants, immobilier, RH, informatique,…), l'industrie manufacturière, les nouvelles technologies, la finance, l’enseignement et la recherche.



Ces données et bien d’autres seront exploitées à l’occasion d’un séminaire stratégique interne autour du potentiel des "communautés locales", organisé mi-novembre pour le compte de la Mairie de Marseille.

Pour accéder à l'étude complète : https://africandiaspora.best/etude-provence

Vecteur d'influence pour les territoires et de développement économique pour les entreprises

Impact Diaspora se positionne ainsi aux côtés des collectivités locales dans le cadre de partenariat public-privé pour accroître leur rayonnement à l'international mais aussi des entreprises qui souhaitent s'appuyer sur les diasporas pour mieux recruter, booster leur marque employeur sur des écosystèmes stratégiques ou encore conquérir des marchés internationaux.



"Export, investissement, recrutement à l’international, réseaux et diplomaties des territoires… sont les apports naturels de ces communautés qui, bien valorisées et animées, peuvent venir ajouter de la puissance aux entreprises et à l’action publique", résume Samir Bouzidi.

A propos d’Impact Diaspora



Implanté à Dakar, Tunis et aujourd’hui à Marseille, Impact Diaspora est la première startup spécialisée en ethnomarketing et mobilisation 2.0 des diasporas. En Afrique, elle accompagne dans le cadre du programme "Invest in diaspora", en partenariat avec l'AIMF (Association Internationale des Maires Francophones), plus de 100 maires africains dans la mobilisation de leur diaspora afin d'accompagner leur développement local. En France, elle adresse des solutions innovantes dédiées aux collectivités locales et aux régions (relocalisation des compétences et investisseurs, dynamisation de la diplomatie des territoires) ainsi qu’aux entreprises par le biais, par exemple, de recrutement participatif via et auprès des diasporas notamment dans les secteurs en tensions comme la tech.



Plus d'information : www.africandiaspora.best