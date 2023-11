entreprises

Une solution technologique pour mieux répondre aux défis des industriels et des entreprises de l’aquaculture

La vision de Coldep est claire : révolutionner le traitement des eaux, qu'elles soient usées (effluents) ou salées (purification de l’eau de mer et pré dessalement). Coldep a créé des partenariats avec des professionnels intégrateurs en France et à l’international. L’entreprise leur fournit clé en main cette nouvelle solution technologique pour mieux répondre aux défis des industriels et des entreprises de l’aquaculture.

"C’est avec fierté que nous annonçons aujourd’hui une levée de fonds de 1 million d'euros. Cette levée s'inscrit dans la continuité d'une décennie d'innovation et d'expansion, avec déjà plus d’une centaine d'installations réalisées à l'international, principalement dans le secteur de l'aquaculture", indique Julien Jacquety, fondateur de Coldep.

Un développement est soutenu par le fonds RP&Partners

L'arrivée récente de Sébastien Latz en tant que directeur général renforce la dynamique de Coldep. Aux côtés de Julien Jacquety, ils pilotent cette nouvelle phase de croissance.



Ce développement est soutenu par le fonds RP&Partners, créé en 2023 par Romain Prévost. Ce dernier mise résolument sur les entreprises générant un impact positif majeur. "Cet investissement s'inscrit dans notre ADN, cherchant des projets à impact concret pour faire face aux défis du 21ème siècle", affirme Romain Prévost.





Des brevets élaborés en partenariat avec IFREMER et INSA Lyon



Née de brevets élaborés en partenariat avec IFREMER et INSA Lyon, la technologie Vacuum AirLift™ (VAL™) de Coldep est une prouesse technique. Elle se distingue par une consommation énergétique cinq à huit fois moindre pour traiter le même volume d'eau par rapport aux procédés standards.





Une efficacité inégalée dans la séparation des matières en suspension dans l'eau



Outre son efficacité énergétique, le VAL™ se démarque dans l'extraction de particules, allant des virus aux bactéries, en passant par les huiles et autres protéines. Il garantit une efficacité inégalée dans la séparation des matières en suspension dans l'eau : de la "nanofiltration sans filtres" (sans problème de colmatage et avec un coût d’exploitation plus bas que les procédés habituels).





Une réponse aux défis des industriels à travailler concrètement à la réutilisation de leurs effluents (REUT)



Le VAL™ est une nouvelle réponse aux défis des industriels à travailler concrètement à la réutilisation de leurs effluents (REUT). Il permet de respecter les réglementations en matière de rejet d'eaux usées tout en offrant la possibilité de gagner en sobriété (énergie et consommation hydrique).



"Notre technologie a prouvé son efficacité. Avec le soutien du fonds RP&Partners et l'expertise managériale de Sébastien Latz, nous sommes armés pour la déployer à grande échelle", précise encore Julien Jacquety.





Deux unités mobiles plug&play



Deux unités mobiles plug&play VAL™ sont en cours de développement afin de démontrer la performance de traitement directement sur chaque site industriel. Coldep investit également actuellement dans une nouvelle version automatisée du VAL™ pilotable à distance (via une application mobile) pour simplifier le quotidien des responsables d’usine en garantissant les seuils d’abattement (MES, DBO, DCO) visés pour leurs effluents.





À propos de Coldep



Depuis sa création il y a 10 ans, Coldep s’impose progressivement comme une référence dans le traitement de l'eau. Sa technologie de VAL™ industrialisée depuis 6 ans s'est vue décerner une reconnaissance prestigieuse en 2021 par la Fondation Solar Impulse, en étant sélectionnée parmi les 1000 solutions efficientes et rentables pour protéger l'environnement. Après avoir été très présente dans l’aquaculture, l'entreprise offre aujourd’hui ses solutions écologiques et économiques à tous les industriels pour répondre à leurs enjeux stratégiques de préservation et réutilisation de leurs eaux de process. Coldep réalisera 1 millions d’euros de CA en 2023.



www.coldep.com



A propos de RP&Partners



Créé en 2023 par Romain Prévost, ce fonds d’investissement dispose d’une première enveloppe de 2 millions d’euros émanant d’une vingtaine d’entrepreneurs. Sa stratégie est d’intervenir sur des levées dites "Seed" (lancement d’activité) dans des sociétés à "impact" (ESG). Sur certains investissements clés, comme c’est le cas pour Coldep, il participe à la gouvernance pour accompagner ces entreprises dans leur plan de développement.

