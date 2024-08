environnement

Annoncées par le Président de la République lors du 100ème congrès des Maires de France, les Assises de l’eau se tiennent actuellement sur tout le territoire national. Leur objectif principal est la recherche de solutions techniques et financières pour la modernisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement.



Une première restitution des Assises, prévue au mois de juillet, s’appuiera sur les propositions des groupes de travail nationaux, de la consultation des élus locaux qui s’est déroulée en mai dernier et des échanges initiés sur le territoire de chaque bassin par les agences de l’eau.



La performance des réseaux d’eau potable et d’assainissement est un enjeu important pour notre bassin Adour-Garonne, particulièrement rural, et confronté à la difficulté de réaliser les investissements nécessaires à la connaissance, l'entretien, le renouvellement et la modernisation des réseaux.



Les Assises de l’eau pour le bassin Adour-Garonne se tiendront le lundi 18 juin 2018 de 14h00 à 16h30 à Boé (47- Espace culturel François Mitterrand). Le programme est joint ci-après.





Invtation presse





Lundi 18 juin, 47 Espace culturel François Mitterrand, 47550 BOE



"Etat des lieux et pistes pour les réseaux et services de l’eau et de l’assainissement"

