Akka Technologies annonce un premier semestre 2017 dans la continuité de la bonne performance de l’année 2016. Le Groupe conforte sa capacité à croître plus vite que le secteur du Conseil en Technologies, tout en améliorant ses marges conformément à son plan stratégique 2018. Cette amélioration a été réalisée grâce au succès du plan de transformation de la Business Unit France, ainsi qu’aux premiers impacts positifs du plan comparable initié en Allemagne fin 2016. Parallèlement, la Business Unit Allemagne a accéléré sa diversification pour atteindre un niveau de chiffre d’affaires équivalent à celui de la France au premier semestre 2017, avec un an d’avance sur les objectifs 2018.



Maurice Ricci, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré : "L’acquisition de GIGATRONIK nous a permis de renforcer l’offre digitale du Groupe et de consolilder notre présence en Allemagne. GIGATRONIK apporte une forte expertise dans la connectivité, les IHM, l’ADAS (Advanced driver-assistance systems), l’analyse prédictive…". "Ces offres vont être développées de façon transverse et à l’international afin d’accompagner nos clients industriels dans leur transformation digitale, générant ainsi un potentiel d’accélération supplémentaire à moyen terme", poursuit Maurice Ricci.



CHIFFRES CLES

- Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 666,5 M€ sur l’ensemble du premier semestre 2017. La hausse de ses ventes s’élève à 21,1%, dont 8,1% en organique. La dynamique de croissance organique est forte dans chacune des 3 business units du Groupe au premier semestre : elle est de 7,9% en France, 8,8% en Allemagne et 7,4% à l’international.



- Le résultat opérationnel d’activité a progressé de 32% pour atteindre 41,5 M€ (31,4 M€ au premier semestre 2016). La marge opérationnelle d’activité enregistre une hausse de 50pb à 6,2%. Cette amélioration est attribuable à la poursuite de la progression des marges des activités françaises ainsi qu’au début de la remontée des marges en Allemagne.

- Le résultat opérationnel s’établit à 29,9 M€ (+14%), après prise en compte de charges non récurrentes pour 11,6 M€, essentiellement liées à la mise en place du Management Incentive Program et à l’accélération de la réorganisation de la BU Allemagne.

- Le résultat net consolidé normalisé progresse de 25% à 21,3 M€ et représente 3,2% du chiffre d’affaires du Groupe. Le résultat net consolidé du Groupe ressort à 17,4 M€ contre 17,1 M€ au S1 2016. - La capacité d’autofinancement s’élève à 41,1 M€ au premier semestre, en progression de 57% par rapport au premier semestre 2016. Le délai de règlements clients est maîtrisé à 59 jours contre 66 jours au S1 16. Traditionnellement négatifs sur la première partie de l’année en raison des effets de saisonnalité, les cash-flows d’exploitation s’élèvent à -14 M€, contre -11 M€ au S1 2016. - La dette nette est maitrisée. Compte tenu de cette saisonnalité, et après paiement des dividendes et des 3 acquisitions réalisées au premier semestre. Elle s’élève à 222 M€ au 30 juin 2017, contre 141 M€ fin juin 2016. Le gearing est de 93%, et la trésorerie disponible du Groupe s’élève à 138 M€.





RÉSULTATS DU S1 2017 PAR RÉGION

Le Groupe AKKA Technologies confirme sa capacité à surperformer le secteur du Conseil en Technologies. Les ventes du Groupe ont progressé de 21,1% au premier semestre 2017 à 666,5 M€ (+22,3% au T1 et +20,0% au T2).



Cette dynamique de gains de parts de marché est portée par la progression des effectifs de 20,3%. Le Groupe compte, au 30 juin 2017, 14 916 collaborateurs, contre 12 394 à fin juin 2016, 13 252 à fin décembre 2016 et 14 578 au 31 mars 2017. Leur répartition géographique est la suivante : 6 739 en France, 4 630 en Allemagne et 3 547 à l’international.

Avec des ventes de 277,3 M€, la France a enregistré une excellente croissance économique* de 8,7% au premier semestre. Ces gains de parts de marché s’accompagnent d’une amélioration des performances opérationnelles de la BU. Les activités françaises ont enregistré une marge opérationnelle d’activité (MOA) de 7,0% au S1 2017 vs 6,0% au S1 2016. En incluant les subventions récurrentes, la marge ressort à 9,5%. Les activités françaises devraient également bénéficier au second semestre de la poursuite de la demande émanant des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et Life Sciences et de la dynamique de recrutements.



En Allemagne, le chiffre d’affaires croît de 35,3% au S1 2017 à 243,5 M€. La croissance économique est de 8,6% (7,6% au T1 et 10,3% au T2). Les acquisitions d’Erlkönig en 2016 et de GIGATRONIK en 2017 ont renforcé le positionnement d’AKKA sur le Digital tout en accélérant sa diversification géographique et clients. Le T2 a confirmé que le groupe est un acteur incontournable auprès des OEM allemands. Le résultat opérationnel d’activité a bondi de 89% à 15,3 M€ (vs 8,1 au S1 2016). La marge opérationnelle d’activité a ainsi progressé de 180pb à 6,3% montrant les premiers effets positifs de la transformation en cours en Allemagne.

Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un chiffre d’affaires de 145,7 M€ au S1 2017, en progression de 28,8% par rapport au S1 2016. Sur le semestre, la croissance économique hors Oil & Gas s’élève à 12,4%. AKKA Technologies a atteint une taille critique en Belgique, Italie, Espagne et République Tchèque. Le Groupe a accéléré ses investissements pour pérenniser sa croissance dans ces pays et pour atteindre une taille critique dans ses autres pays. Compte tenu de ces investissements et de l’impact momentanément dilutif des activités Oil & Gas, les activités internationales affichent un résultat opérationnel courant de 13,5 M€ au premier semestre (11,3 M€ au S1 2016), soit une MOA de 9,3%.



PRESPECTIVES

- L’excellente performance du premier semestre permet au Groupe de relever ses objectifs de croissance pour 2017 : le Groupe anticipe désormais une croissance organique** des ventes supérieure à 5% en 2017, conjuguée à une nouvelle amélioration de ses marges.



- La transformation réalisée en France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de marges élevées à l’international permettront au Groupe de dépasser ses objectifs 2018 de chiffre d’affaires et de délivrer une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%***.



- AKKA Technologies dispose d’un positionnement unique pour accompagner ses clients face aux challenges de l’industrie 4.0. Ce portefeuille de compétences et l’exposition internationale du Groupe autour de son axe franco-allemand préparent les prochaines étapes stratégiques de son développement.



* croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants

** croissance à périmètre et taux de change constants

*** marge basée sur le Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites





