Le design et le digital clés pour améliorer l’information des entreprises

Depuis près de 30 ans, Labrador transforme les obligations réglementaires des sociétés en opportunité de fournir à leur public une information de preuves fiable et attractive. L’agence a défini des standards de qualité d’information (notamment via les Grands Prix de la Transparence) devenus des référentiels en France puis aux Etats-unis.





GROUPE LABRADOR 19M€ de chiffres d’affaires

84 collaborateurs

300 clients grands comptes MODERNA, AIRBUS, CARREFOUR, BIC, ACCOR, EDENRED, PUBLICIS, SANOFI, AXA,BUREAU VERITAS, BNP PARIBAS, ATOS, ALPHABET (GOOGLE), PAYPAL, ORANGE, BIC, THALES, VEOLIA, RENAULT, ORANGE, …

Cette exigence de transparence qui ne cesse de grandir, notamment dans l’extra-financier, s’accélère avec la digitalisation de l’information. C’est pour contribuer à cette mission de près de trente ans que Thibault Dewavrin prend ses fonctions à la tête du Groupe Labrador, l’acteur franco-américain pionnier de la communication réglementée.



De nouveaux dirigeants pour accélérer le développement

Thibault Dewavrin a, au cours de sa carrière, relevé des challenges autour de la digitalisation, de l’expérience client et de la transformation d’entreprises de taille intermédiaire riches de forts fondamentaux tels que Buffalo Grill et Econocom. À 36 ans, diplômé d’HEC et de CentraleSupelec, il apportera aussi au Groupe Labrador son expérience en conseil en transformation et restructuration d’entreprise acquise chez LEK Consulting et Alvarez & Marsal.

Il rejoint aujourd’hui Labrador en tant que Directeur Général et associé, séduit par la mission et par l’aventure entrepreneuriale au côté du Président-Fondateur Laurent Rouyrès.

"Je suis enthousiasmé par la solidité des fondamentaux de Labrador. Pour concrétiser son ambition, ma contribution auprès du Président de Labrador est d'accélérer la culture digitale tout en maintenant la proximité client et l'expertise dans une culture PME déjà très entrepreneuriale." Thibault Dewavrin.



L’arrivée de Thibault Dewavrin intervient après celle de deux entrepreneurs et fondateurs du média “Compliances” en février : Alicia Couderc (Communication) et Samuel Guetta (Avocat) pour créer Labrador Ethics & Compliance, filiale dédiée aux métiers de la conformité et l’éthique, à la croisée du droit et du design.

Ces arrivées s’inscrivent dans la continuité de l’innovation et du développement du Groupe marqué récemment par :

Janvier 2021: sortie de Plainly , l’outil intelligent d’aide à la rédaction claire

Février 2021 : lancement de Labrador Ethics & Compliance, filiale dédiée aux métiers de la conformité et l’éthique, à la croisée du droit et du design.

Mars 2021 : Labellisation RSE Ecovadis Platinum (1% des sociétés)

Avril 2021 : Labrador 1er déposant français au nouveau format iXBRL/xHTML.

30 nouveaux clients grands comptes gagnés depuis le 1er janvier.

A propos du Groupe Labrador

La mission de l’agence Labrador est de concevoir et produire une information d’entreprise fiable et créatrice de valeur pour ses parties prenantes. Il intervient sur les rapports et documents d’information sensible ou réglementée des grands groupes européens et américains, principalement dans les domaines financier, extra-financier, juridique et éthique. Fort d’une expertise design, langage et métier unique, avec 19M€ de chiffres d’affaires en 2020, 84 collaborateurs, près de 30 ans d'expérience et 300 références clients grands comptes, le Groupe Labrador est l’agence de référence de la communication réglementée en France et aux Etats-Unis où elle a reçu de nombreux prix. Elle déploie pour ses clients des prestations sur-mesure de conseil, de design, de langage et d’édition on/offline, via des technologies métiers innovantes et sécurisées, afin de transformer leur obligation d’information réglementaire en une opportunité de communication.

Labrador est certifiée Ecovadis Platinium (parmi les 1% des sociétés les plus engagées en matière de RSE), Global Compact Advanced et BPI Excellence. Il est le créateur des Grands Prix de la Transparence.





Quelques références clients :

Accor, ADP, Airbus, Alphabet (Google), Auchan, Axa, Bic, Bouygues, BPCE, Bureau Veritas, BNP Paribas, Carrefour, Caterpillar, Delta, Edenred, FDJ, Groupe PSA, Orange, Moderna, Paypal, Pernod Ricard, Publicis, Renault, Saint-Gobain, Sanofi, Société Générale, Target, Thales, Vinci, VIvendi ...