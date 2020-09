finance





Plus d’1 client sur 10 est devenu client d’une nouvelle banque au cours des 12 derniers mois, une part en hausse depuis 2014



Dans le détail : 8% des clients se sont multi-bancarisés, étant devenus clients d’une banque supplémentaire, et 7% sont des switchers total ayant quitté un organisme pour un autre. Si ces parts progressent en tendance vs 2017, elles sont en hausse significative vs 2014. Le profil de ces clients récents est plus masculin, jeune, CSP+ e t urbains par rapport à l’ensemble des clients bancaires.





Si le switch total est principalement motivé par l’obtention d’un crédit immobilier dans un autre organisme, la multi-bancarisation est drivée par l’obtention d’offres financières attractives.



Pour autant, plus d’1/3 des switchers total se déclarent ouverts à redevenir clients de l’établissement quitté. La meilleure compréhension du départ client par des échanges avec le conseiller aurait pu dissuader les switchers total de quitter leur établissement.





Un client bancaire sur 4 envisage de devenir client d’une nouvelle banque à l’avenir



Plus d’1/3 de ces intentionnistes envisageraient de devenir clients d’une banque en ligne. La dimension financière demeure le 1er motif incitant les intentionnistes à envisager changer totalement de banque.





Outre les faibles frais de fonctionnement du compte, qui représentent la 1 ère attente des switchers (total ou multibancarisés), l’exigence des nouveaux clients progresse



Par rapport à l’accès au service client via une application, la possibilité de réaliser un paiement sans contact, la présence d’un service se chargeant du changement de banque à la place du client,…





Des banques en ligne davantage choisies comme banques secondaires, et qui séduisent grâce à leurs conditions attractives



Un client bancaire sur 4 est client d’une banque en ligne. 1/3 des clients de banques en ligne les choisissent comme banque principale. In fine sur le marché, cela représente 7% des clients bancaires qui ont choisi une banque en ligne comme banque principale. En cas de comparaison entre plusieurs BEL, la gratuité de la carte bancaire est en tête des motifs de choix d’un BEL plutôt qu’une autre, suivie des faibles frais, de la présence d’une offre promotionnelle, d’une bonne image et d’une bonne note sur les comparateurs en ligne.

Etude : "Multibancarisation et Switching 2020 : Poids du switching, comportements et attitudes des switchers et non-switchers, zoom sur les banques en ligne"

A propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

Plus d'informations : www.arcane-research.com