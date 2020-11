finance

Pallier les lacunes des la chaîne de financement des entreprises innovantes et répondre aux difficultés rencontrées :

Dans le "Gap equity" ou la "Death Valley" où les Fonds d’investissement traditionnels sont limités en flexibilité (cadre réglementaire, etc.) et en capacité (écart entre le Seed et la série A)



En raison de la limite de capacité d’investissement des Business Angels



Du fait de l’inadaptation des Banques aux besoins des sociétés à la consolidation et la performance financière incertaines ou non encore avérées



Dues à la lenteur des cycles et processus de décisions face à l’exigence d’anticipation permanente du besoin de financement.



Un positionnement différençiant en Europe



First Innobank® innove dans ses modèles d’accompagnements et de financements des entreprises innovantes en proposant à ses clients un tunnel de financement publics et privés, un accompagnement des dirigeants pour accélérer la croissance, un accompagnement opérationnel à la réalisation d’un tour de financement selon une stratégie financière optimisée mixant financements privés, publics et bancaires ainsi que deux fonds dédiés de Bridge et de Venture loans.



Parce que l’investissement en capital seul ne suffit plus, First Innobank® se veut être la banque de tous les Entrepreneurs et développe dès à présent sa clientèle de start-ups et PMEs Européennes en adéquation avec sa thèse d’investissement. Ainsi les clients de First Innobank® sont accompagnés sur le chemin du financement public (subventions et aides nationales puis Européennes) et bénéficient d’outils supplémentaires de développement (Bridge et Venture loans accordés directement par les fonds First Innobank®) tout au long des étapes clé de leur croissance. Pour mettre en place ces dispositifs, First Innobank® s’appuie sur son réseau de partenaires, Accélérateurs, Investisseurs, Family Office et Holdings familiaux.



Non-dilutif pour préserver le patrimoine des entrepreneurs



En déployant un ensemble de financements publics et privés (subventions, aides, prêts, garanties, Venture loan, Bridge Loan, programme Européens, etc.), First Innobank® augmente la capacité financière des entreprises et préserve le patrimoine des dirigeants en limitant l’impact de la dilution inhérente à toutes les opérations d’augmentation de capital.





Des enterpreneurs qui réinventent le modèle de la Banque d'Investissement



Fondée par deux Entrepreneurs, Bernard Soldani (Expert Européen, ancien banquier et Entrepreneur) et François Le Page (Expert pour la Commission Européenne, Conseiller du Commerce Extérieur de la France et Entrepreneur), First Innobank® donne également accès à ses clients à l’ensemble de son écosystème de partenaires agrées qui apportent la force de la compétence d’un réseau Européen développé depuis plus de 20 ans tels que recherches de financements publics et privés (Aleo Finances International-Belgique), services de RH et recrutement d’Hommes et femmes clés (Celtium-France), montage de projets Européens, conseil stratégique et accompagnement opérationnel (Marketkaps-France), communication financière et marketing (Actifin-France), outils de valorisation de la propriété intellectuelle (My-ICV-Luxembourg), fiscalité

et structuration juridique (Lexwell-Espagne et France et Constellation Avocats-France) et "Equity as a service" (Founders One-Suisse).



"Il n’existait pas jusqu’à présent une offre dédiée aux Start-Ups et PMEs innovantes permettant de déployer toutes les opportunités de financements publics et privées et ainsi répondre aux manques de sources de financements notamment entre les levées de fonds investisseurs en Seed et la Série A tout en augmentant la valeur de ces sociétés. C’est l’essence même de First Innobank® que nous avons souhaité créer. Les Fondateurs de start-ups et PMEs recherchent trop systématiquement et uniquement à lever des fonds auprès d’investisseurs plutôt que de déclencher tous les dispositifs publics et privés permettant d’accélérer à moindre dilution. Notre objectif est d’apporter des solutions financières concrètes aux entrepreneurs Européens." déclare Bernard Soldani, Co-Fondateur et Partner.

Les dossiers des premiers clients Européens de la banque sont déjà en cours d’instruction. Pour présenter un projet, rendez-vous sur le site de la banque : www.firstinnobank.com





Informations et contact



Email : info@firstinnobank.com

Adresse siège social (Luxembourg) : 41, avenue de la gare, 1311 Luxembourg

Adresse (Bruxelles) : Rond-point Robert Schuman 2-4, 1000 Brussels

https://www.facebook.com/FirstInnoBank

https://www.linkedin.com/company/FirstInnoBank

https://twitter.com/FirstInnoBank