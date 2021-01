finance

- Am 19. Januar 2021 kündigt Insurtech Capital, ein von Mandalore Partners verwalteter Fonds, seine erste Impact-Investition in Isahit an



- Isahit ist eine sozial verantwortliche Outsourcing-Plattform, die ihren Sitz in Frankreich hat



- Investitionen sind der Beginn einer langfristigen strategischen Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung wirkungsorientierter Projekte wie Impact Scoring-as-a-Service



Die Business Process Outsourcing-Industrie (BPO) befindet sich zurzeit in einer positiven Transformation, die bald von anderen Branchen übernommen werden könnte. BPO-Unternehmen implementieren Impact Sourcing, ein innovatives Einstellungsmodell, das sozialverantwortliche Einstellungsmethoden mit einer Möglichkeit sich auf ungenutzte Arbeitsmärkte zu engagiere kombiniert.



Impact Sourcing, eine immer häufige angewandte Praxis, kann in Kombination mit den wichtigsten Technologietrends - Big Data und KI - dazu beitragen, Investitionspraktiken mit positiven gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen weiter zu entwickeln.



Aus diesem Grund gibt Insurtech Capital - ein von Mandalore Partners verwaltetes Investitionsvehikel - heute eine Investition in Isahit bekannt - ein französisches Unternehmen - das sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat, die durch menschliche Intelligenz und Datenverarbeitungsaufgaben ergänzt wird.



Isahit wurde 2017 gegründet. Es ist eine Impact Sourcing Plattform für digitale Projekte. Isahit bietet Dienstleistungen rund um das Management von Daten, Pre-Machine-Learning-Datensatz und jede Art von Moderation in sozialen Netzwerken an. Dieser Dienst wird von jungen Frauen durchgeführt und kommt als zusätzliches Einkommen für diese Frauen, damit sie ihr Lebensprojekt erreichen können.



Isahit hat sich zum Ziel gesetzt, talentierten Menschen Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Diese zusätzlichen Einnahmen helfen diesen jungen Frauen, ihr Studium zu finanzieren, ein unternehmerisches Projekt zu starten, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen oder einfach ihre Lebensbedingungen zu verbessern.



Isahit beschäftigt mehr als 1.050 Mitarbeiter auf seiner Crowdsourcing-Plattform, hauptsächlich Frauen, verteilt auf 32 Länder, hauptsächlich in Afrika, Asien und Südamerika. Isahit hat sich als Ziel gesetzt, in 35 Ländern anwesend zu sein und 10.000 Arbeitskräften Arbeit zu geben, was innerhalb der nächsten 4 bis 5 Jahre eine soziale Wirkung auf 40.000 Menschen haben wird.



„Die Investition in isahit ist mehr als eine Investition, es ist der Beginn einer strategischen Partnerschaft, die uns ermöglicht wirkungsorientierte Projekte auf sehr wichtige Weise zu skalieren und uns dabei zu helfen, unser Impact Scoring-Modell und unsere Impact Funds zu entwickeln“, sagt Managing Partner von Insurtech Capital, Minh Q. Tran.



„Wir freuen uns, mit Mandalore Partners zusammenzuarbeiten, um die Wirkung und die Wertung zu fördern. Wir glauben, dass Impact-Scoring ein wichtiger Meilenstein für "Tech for Good" Unternehmen ist. Wir freuen uns, mit unserem Modell den Weg zu weisen“, fügt Isabelle Masholla, Gründerin von isahit, hinzu.





Insurtech Capital ist ein von Mandalore Partners verwaltetes Investmentvehikel.



Unsere Mission ist Innovationrisiken für Versicherungsunternehmen mit strategischen Investitionen zu entschärfen und die vielversprechenden Technologie-Startups zu finden, die mit den neuen Venture-Programmen von Versicherungsunternehmen übereinstimmen.



https://www.insurtechcapital.com



Mandalore Partners ist auf Innovation-as-a-service spezialisiert. Als Asset Builder für Unternehmen und mittelständische Unternehmen setzen wir Innovationen mit strategischen und wirkungsvollen Investitionen durch die Beschaffung, Investition und Partnerschaft in innovativen Technologieunternehmen, die den Venture-Programmen unserer Partner vom Risiko ab entsprechen.



Mandalore unterstützt Kunden dabei, Startups zu gründen, die innovative Technologien benutzen, um auf neue alternative Anlageklassen zuzugreifen. Wir ermöglichen Investoren in direkte Kapitalbeteiligungen zu investieren und alternative Fonds zu schaffen. Mandalore bietet damit Zugang zu neuen Pools von Vermögenswerten, die zur Unterstützung von aufstrebenden Unternehmen geschaffen werden. Beispiele hierfür sind gedeckte Schuldverschreibungen, versicherungsgebundene Wertpapiere und private Schuldtitel.



Neben Investitionen entwickelt Mandalore auch gemeinsam mit Portfoliounternehmen Aufbaustrategien, um deren Entwicklung zu beschleunigen und geschäftliche Synergien für Technologieintegrationen und -konsolidierungen zu schaffen.



https://www.mandalorepartners.com





Kontakt : press@mandalorepartners.com