- Le 19 Janvier 2021, Insurtech Capital annonce un investissement dans isahit



- Isahit est une plateforme française d'externalisation socialement responsable



- Cet investissement marque le début d’un partenariat stratégique à long terme pour développer des projets axés sur l'impact, notamment l’Impact Scoring-as-a-Service



L'industrie de l'externalisation des processus d'affaires (Business Process Outsourcing industry, BPO) subit actuellement une transformation positive qui pourrait bientôt être adoptée par d'autres industries. Les entreprises de BPO ont développé un sourcing à impact, un modèle de recrutement innovant et socialement responsable, le développement de certains pans oubliés du marché du travail.



Le sourcing à impact est une pratique de plus en plus largement utilisée. Elle s’appuie sur les principales tendances technologiques (Big Data et Intelligence Artificielle) pour développer les pratiques d'investissement qui ont un impact sociétal et environnemental positif.



C'est pourquoi Insurtech Capital, véhicule d'investissement géré par Mandalore Partners, annonce aujourd'hui un investissement dans isahit, société française spécialisée dans les tâches numériques de traitement de données grâce à l'intelligence artificielle augmentée par l'intelligence humaine.



Fondée en Janvier 2017, isahit est une startup socialement responsable qui permet de faire le lien entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Cette tech for good française propose aux entreprises une plateforme d’impact sourcing digitale en mode self-service ou via une interface programmatique (API), pour le traitement de tâches digitales ne pouvant être prise en charge par une intelligence artificielle.



La communauté de HITers d’isahit (HIT=human intelligence task) est essentiellement composée de femmes basées en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, à la recherche d’un complément de revenu pour financer leurs études ou un projet entrepreneurial. Isahit s’inscrit dans une démarche de co-développement en participant au déploiement de la stratégie RSE des entreprises françaises et en donnant des opportunités nouvelles aux populations des pays en développement.



Isahit donne du travail digital à plus de 1.050 femmes à travers 32 pays et a pour mission de rassembler 10 000 HITers pour engendrer un impact social auprès de 40 000 personnes, d’ici 4 à 5 ans. Isahit compte 210 clients, dont de nombreuses entreprises du CAC 40 (Airbus, Sodexo, Décathlon, L’Oréal…). Plus de 48 000 000 de tâches digitales ont été effectuées depuis 2017.



"L’investissement dans isahit n’est pas un simple investissement, c’est le début d’un partenariat stratégique, qui nous permettra de faire évoluer des projets à impact à plus grande échelle, et qui nous permettra de développer nos modèles d’impact scoring et fonds à impact.", Minh Q. Tran, Managing Partner d’Insurtech Capital.



"Nous sommes heureux de nous associer à Mandalore Partners pour favoriser l'impact et sa notation. Nous pensons que ce score d'impact est une étape clé pour les entreprises de Tech for Good pour montrer de la valeur et nous sommes heureux de montrer la voie avec notre modèle", Isabelle Masholla, fondatrice d'isahit.



A propos d'Insurtech Capital

Insurtech Capital est un véhicule d'investissement géré par Mandalore Partners.



Notre mission est de réduire les risques d'innovation pour les compagnies d'assurance grâce à des investissements stratégiques et de trouver les startups technologiques les plus prometteuses pour correspondre aux nouveaux programmes de capital-risque des compagnies d’assurance.



https://www.insurtechcapital.com



Mandalore Partners est spécialisé dans l'innovation-as-a-service. En tant que créateur d’actifs pour les entreprises et les entreprises de taille moyenne, nous réduisons le risque d’innovation grâce à des investissements stratégiques et à impact en recherchant, en investissant et en nous associant dans des entreprises technologiques innovantes adaptées aux programmes d’entreprise de nos partenaires.



Mandalore aide les clients à trouver des startups qui utilisent des technologies innovantes pour accéder à de nouvelles classes d'actifs alternatives. Mandalore permet aux investisseurs d'accéder à des investissements directs en actions, ainsi que de co-créer des fonds alternatifs. Mandalore donne ainsi accès à de nouveaux pools d'actifs créés pour soutenir les entreprises émergentes. Les exemples incluent les obligations sécurisées, les titres liés à l'assurance et la dette privée, entre autres.



Outre les investissements, Mandalore co-développe également des stratégies de développement avec les sociétés du portefeuille pour accélérer leur évolutivité et créer des synergies commerciales pour les intégrations et les consolidations technologiques.



https://www.mandalorepartners.com