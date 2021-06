finance





Stratégie : bâtir un patrimoine immobilier de biens détenus en viager

La Société bénéficie d’une stratégie claire et innovante : bâtir un patrimoine immobilier de biens détenus en viager.



Pour Michaël Abizdid, son PDG fondateur : "Le viager reste le meilleur moyen d'assurer une sécurité, un complément de retraite qui permet une meilleure qualité de vie. La création d'une société immobilière, autonome et indépendante, dédiée au viager permet au vendeur de bénéficier rapidement du versement d'un capital, mais surtout, de s'assurer une retraite sereine, en percevant une rente jusqu'à la fin des jours, tout en demeurant dans sa maison."



Patrimoine immobilier supérieur à 100 biens en viager d’ici la fin de l’année 2021

Integritas Viager affiche un objectif d’atteindre un patrimoine immobilier supérieur à 100 biens en viager d’une valeur de 24 millions d’Euros d’ici la fin de l’année 2021. En l’espace de quelques mois, la Société s’est portée acquéreur de nombreux viagers sur l’ensemble du territoire français, notamment en Ile de France et dans la région Provence Alpes Côte d'Azur.



La politique d’acquisition de la Société est variée et guidée par une volonté de construire un patrimoine immobilier de qualité et diversifié afin de mitiger les risques d’investissement.



Atténuer l’aléa inhérent à un achat en viager

Le nombre croissant de biens détenus en viager dont les caractéristiques sont variées procure une mutualisation des risques. Cette approche innovante offre une exposition financière à un ensemble immobilier qui permet d’atténuer l’aléa inhérent à un achat en viager.

Le viager est une solution intéressante, qui connait un fort regain de popularité auprès des seniors qui souhaitent se garantir des revenus complémentaires jusqu’à la fin de leur vie, tout en restant dans leur habitation.



La vente en viager offre de nombreux avantages

La vente en viager constitue une solution adaptée pour de nombreux retraités. Ses avantages sont nombreux :

Rester chez soi tout en améliorant son quotidien

Obtenir un capital immédiatement le jour de la signature

Compléter ses revenus à vie grâce à une rente perçue tous les mois



Un marché porteur

L’immobilier en viager est un marché porteur soutenu par plusieurs facteurs structurels :

Le vieillissement de la population française : le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait constituer plus de 30 % de la population française d’ici à 2040

La diminution du pouvoir d’achat des retraités français : entre 55 et 80 ans, le pouvoir d’achat diminue de près de 40% en moyenne

La grande majorité des seniors sont propriétaires de leur logement : 72 % des personnes âgées de plus de 70 ans sont propriétaires de leur résidence principale (Sources : Certivia, Caisse des Dépôts et Consignation, INSEE)



La Bourse pour développer la notoriété et faire appel à terme au marché

L’opération a pour objectif de permettre à la société Integritas Viager de gagner en notoriété et de renforcer sa présence sur le marché français avant d’envisager son expansion géographique.



Transfert éventuel des titres sur le compartiment Euronext Growth

Cette admission sur le marché Euronext Access constitue une première étape avant un transfert éventuel des titres de la Société sur le compartiment Euronext Growth. Le 11 juin, la capitalisation boursière d’entrée en bourse d’Integritas Viager sera ainsi de 12 millions d’Euros.



Volonté de lever des capitaux



Integritas Viager pourra faire appel aux investisseurs et au marché dans le cadre de l’exécution de sa stratégie, en étant ainsi susceptible de lever des fonds en fonction de ses besoins. A terme, la Société et ses actionnaires sont engagés dans une dynamique d’élargissement du flottant.



La société entend par son entrée en bourse permettre aux investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels de se constituer un patrimoine immobilier diversifié sur le long terme tout en s’impliquant dans la résolution d’enjeux sociétaux majeurs.

Euronext Access, Mnémo : MLVIE, Isin : FR0014003FN0