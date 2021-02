finance

Dans la jungle des ETF (plus de 1000 sont disponibles en France), il n’est pas facile de s’y retrouver. Afin d’aider les investisseurs privés à faire le bon choix, lesmeilleursfonds.com lance aujourd’hui une sélection des meilleurs ETF. Pour ce faire, le site appliquera sa stratégie de rotation basée sur le momentum à un panier d’ETF (PEA) hautement diversifiés et sélectionnera les meilleurs placements grâce à son algorithme de construction de portefeuille.

"Cette année 2020 des plus chaotique, nous aura permis de tester avec succès la robustesse de nos algorithmes, dans un contexte de marchés très atypique. Notre sélection d’ETF a permis de dégager des gains de 14,1% alors que l’indice des bourses mondiales (MSCI World dividendes réinvestis) n’a avancé, dans le même temps, que de 6,9%", explique Sébastien Vié, fondateur du site Lesmeilleursfonds.com.



Qu’est-ce qu’un Trackers - ETF ?

Les ETF (Exchange Traded Fund) également appelés trackers sont des fonds d’investissement dont la stratégie est de reproduire le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice de marché, que l’on appelle sous-jacent.

Acheter un ETF revient donc à acheter, en une seule transaction, un fonds indiciel qui réplique l’évolution d’un panier d’actions ou d’obligations connu, dans des proportions identiques à celles constituant l’indice répliqué.

Cette stratégie, dite de gestion passive, est différente de la gestion active dans laquelle un gérant cherche à sélectionner les actions qui lui semblent les plus prometteuses.

Ce placement est de plus en plus prisé car il est peu coûteux en frais : pas de frais d’entrée ni de sortie, des frais de courtage compris entre 0% et 0,50%, selon la tarification de votre courtier en bourse et des frais de gestion de l’ordre de 0,3% par an (inclus dans les performances de l’ETF). Un ETF permet d’investir en Bourse dans des centaines d’entreprises, instantanément et à moindre frais.

Les ETF présentent un risque de perte en capital, leur valeur dépend des fluctuations des marchés financiers.



Présentation de la sélection Trackers - ETF au 1er février 2021 :

A propos de la société LesMeilleursFonds.com



Depuis 6 ans, le robo-advisor lesmeilleursfonds.com publie ses conseils à destination des épargnants sous forme d’une Lettre mensuelle. Et les performances sont bien là : la sélection de fonds PEA a progressé de 115,3 % (+13,3% annualisé) et la sélection monde de 73,4% (+9,3% annualisé).



Lesmeilleursfonds.com est une jeune entreprise innovante dans le secteur de la finance. Depuis 2014, lesmeilleursfonds rend l’investissement plus efficace et plus accessible à tous grâce à ses algorithmes qui détectent les meilleurs fonds de placement du moment. L’expertise de l’équipe est le fruit de 30 années d’expérience. Son approche de l’investissement, fondée sur cette expertise, permet d’offrir à ses abonnés des recommandations à forte valeur ajoutée.

Président fondateur, Sébastien Vié est spécialisé en stratégie et finance. Ancien gérant de fonds, il possède une forte expertise en gestion quantitative, systèmes et modèles d’analyse technique, ainsi que dans les mécanismes de marchés.



Prix de l’abonnement annuel : 159 €

Plus d'informations : www.lesmeilleursfonds.com