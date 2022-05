finance

Integritas Viager permet aux investisseurs, tant personnes morales que physiques, de se constituer un patrimoine immobilier diversifié sur le long terme tout en apportant une réponse à certaines problématiques liées au viellissement de la population (revenu des retraités, maintien à domicile, ...)

Le secteur du viager connait une dynamique certaine liée à la crise du COVID et à l'effet repoussoir des Ehpad. Sans compter les dérives dans la gestion des Ehpad privés (Orpea, Korian) qui ont emergées récemment. La rente viagère est une solution pour le maintien à domicile le plus longtemps possible.





Une alternative à l'investissement locatif



L'investissement en viager s'apparente à un investissement locatif, sans les contraintes habituelles de celui-ci : recherche du preneur de bail, vacances locatives, dégradations du bien, impayés et procédures d'expulsion, etc.



Rendement entre 6 % et 8 % sur une période longue

Le secteur viager est un marché dynamique qui connait une croissance régulière de 6% par an grâce à des fondamentaux économiques et sociétaux sains et pérennes.



Ainsi, le rendement attendu raisonnablement par Integritas Viager est de 6 à 8% par an en lissant le rendement sur une periode de 5 ans environ.





L'acquisition en viager : des fondamentaux favorables, sains et durables

Le secteur du viager est sous tendu par des facteurs structurels sains et durables

Vieillissement de la population française

Diminution du pouvoir d’achat des retraités français : entre 55 et 80 ans, le pouvoir d’achat diminue de près de 40% en moyenne

Fort taux de propriété : 72 % des personnes âgées de plus de 70 ans sont propriétaires de leur résidence principale

Désir du maintien à domicile

Désir de conserver une automie financière (Sources : Certivia, Caisse des Dépôts et Consignation, INSEE)

Réduction de la charge financière pour les familles qui aident leurs parents (Sources : Certivia, Caisse des Dépôts et Consignation, INSEE)

Une demande forte et durable de biens immobiliers, en particulier pour les maisons depuis la crise du COVID

Une réponse au financement des retraites

Pour Michaël Abizdid, PDG fondateur d'Integritas Viager : "Le viager reste le meilleur moyen d'assurer une sécurité, un complément de retraite qui permet une meilleure qualité de vie. La création d'une société immobilière, autonome et indépendante, dédiée au viager permet au vendeur de bénéficier rapidement du versement d'un capital, mais surtout, de s'assurer une retraite sereine, en percevant une rente jusqu'à la fin de ses jours, tout en demeurant dans sa maison."

Michaël Abizdid est un entrepreneur de l'immobilier avec plus de 20 ans d'expérience dans le viager.

Il est l'auteur d'un livre sur le viager : "Le viager c'est la vie".



A propos d'Integritas Viager



Integritas Viager possède des actifs résidentiels détenus en viager. Integritas Viager est entrée en bourse sur le marché d’Euronext Access Paris pour mettre en valeur l’intérêt de ce mode d’investissement et le développer plus rapidement. Integritas Viager permet ainsi aux investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels, de se constituer un patrimoine immobilier diversifié sur le long terme tout en s’impliquant dans la résolution d’enjeux sociétaux majeurs. Grâce à son introduction à la Bourse de Paris, la société souhaite s’inscrire dans une stratégie d’acquisition et de croissance de son patrimoine immobilier.



Euronext Access, Mnémo : MLVIE, Isin : FR0014003FN0



www.integritasviager.com



Pour son introduction sur Euronext, Integritas Viager a été accompagnée par Aldebaran Global Advisors.



A propos d'Aldebaran Global Advisors :

Aldebaran Global Advisors est un cabinet de conseil en levée de fonds de capital-risque et bénéficie de l'accréditation de Listing Sponsor accordée par Euronext. Le « Listing Sponsor » est un statut qu’Euronext, gestionnaire de la Bourse de Paris, accorde aux cabinets chargés d’accompagner et d’assister une entreprise durant son introduction en bourse.



Le listing sponsor est un acteur clé pour les entreprises et les investisseurs et intervient en tant qu’interlocuteur principal d’Euronext. Il s’assure que les entreprises candidates respectent les règlements du marché boursier, répondent aux règles des investisseurs et aux obligations d’information et de publication.



www.aldebaran-advisors.com



Introduction sur Euronext





Vidéo de promotion