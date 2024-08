finance

"Planet of finance change la donne en offrant aux professionnels de la finance, qu’ils soient indépendants ou employés au sein d’une institution financière, une solution unique pour acquérir de nouveaux clients, multiplier les leviers de croissance et diminuer les coûts liés au Compliance grâce à un RoboComplianceOfficer", déclare Olivier Collombin, Associé et fondateur du site.





Un véritable site de rencontre entre épargnants et gérants



"Se démarquer et se faire connaître est de plus en plus difficile et nécessite de gros budgets. Les professionnels le reconnaissent. En conséquence, nous avons créé une solution économique pour acquérir de nouveaux clients", explique Nicolas Delorme, associé-gérant de Planet of finance.



En 2017, les professionnels inscrits sur Planet of finance ont pu présenter leur offre à des épargnants représentant des portefeuilles d’une valeur de 890 millions de dollars. Plus de 3 milliards de dollars de demandes de clients privés sont attendus en 2018.