Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, une tradition, un symbole

Historiquement, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est la plus grande course de chevaux au monde. Elles se déroule chaque année le premier dimanche d’octobre à ParisLongchamp.



Cette année encore, elle verra s'affronter les meilleurs chevaux de la planète, entrainés en France, en Angleterre, en Irlande, en Allemagne ou au Japon… Outre le titre officieux de meilleur cheval de la saison 2022, le gagnant fera gagner à son propriétaire près de 3 millions d’euros.

De grands sportifs français, comme le footballeur Antoine Griezmann, l’ex basketteur Tony Parker ou encore le pilote de F1 Charles Leclerc ont eux aussi commencé à se constituer une écurie de course dans le but de pouvoir un jour participer à une course de ce niveau. Ils se sont pris de passion pour cet univers à part et avouent retrouver à travers les chevaux de courses les émotions ressenties à haut niveau dans leurs sports respectifs.





Ouvrir l'accès aux placements dans les chevaux de course et guider les nouveaux investisseurs

Mais pour le néophyte, difficile de se frayer un chemin dans un univers qui possède ses propres codes, sa propre culture sans l'accompagnement de réels spécialistes. C'est pourquoi Laurent Benoit et Léonard Ducass, courtiers de l'agence Broadhurst Agency ont créé le site votrechevaldecourse.com.



"Nous avons créé votrechevaldecourse.com partant du constat que le monde des courses était trop fermé, pas suffisamment accueillant vis-à-vis des personnes qui souhaiteraient y faire leurs premiers pas. Nous souhaitions finalement créer une porte d’entrée bienveillante vers ce sport si passionnant que sont les courses de chevaux.", détaille Léonard Ducass.



Leur rôle est d’accompagner les nouveaux propriétaires lors de leurs premières réflexions, de chercher pour eux des chevaux correspondant à leurs ambitions et leur budget et de les conseiller tout au long de la carrière de leur cheval. Ils permettent d’éviter les erreurs les plus communes et mettent tout en œuvre pour maximiser la réussite des propriétaires.



Le site vise ainsi à expliquer les ressorts économiques de l’univers des chevaux de courses et les différentes formes d’investissements possibles. Par exemple, l'univers des courses n’est pas aussi exclusif qu’on le pense : il est possible d’investir dès 10 000€ sous forme d’association autour d’un cheval ou dans une écurie de groupe.



"Forts de plus de 20 ans d’expériences dans ce métier, nous serions ravis de pouvoir accompagner, conseiller de nouveaux passionnés et de les aider à maximiser leur réussite", conclut Laurent Benoit.



Devenir propriétaire d’un cheval de course c’est accéder à des émotions uniques et s’ouvrir les portes d’un univers fascinant. C’est se lancer dans une aventure rythmée par des matinées hors du temps sur les pistes d’entraînement, par l’excitation des jours qui précèdent la course, par l’adrénaline des derniers instants au rond de présentation quelques minutes avant le départ. C’est surtout l’émotion de voir son cheval et ses couleurs passer le poteau d’arrivée en vainqueurs, portés par la clameur du public.

Devenir propriétaire c’est aussi rejoindre un club avec ses codes, ses valeurs et ses légendes. C’est se lancer dans une aventure riche et humaine. C'est rencontrer d’autres propriétaires, partager sa passion et développer ses connaissances au contact des professionnels des courses que sont les entraîneurs, les jockeys, les éleveurs etc…

votrechevaldecourse.com