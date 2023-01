finance



RETRAITES, une voie incitative ?

Libre choix du départ à la retraite et taux plein personnalisé.





Etat des lieux : Accroissement du nombre de retraités



Entre 2004 et 2020, le nombre de retraités est passé de 12,9 millions à 16,9 millions, soit un accroissement de 30,45 %. Leur part dans la population a évolué de 20,81% à 25,35%. Cette évolution est la résultante de la conjonction de l’allongement de la durée de vie et de l’augmentation du nombre de femmes arrivées à la retraite. Les effectifs retraités femmes ont cru de 35% sur la période et ceux des hommes de 25%, pour s’établir respectivement à 8,9 millions et 7,9 millions.



En 2020, les pensions de retraites se sont élevées à 332 Milliards d’Euros, soit 14,4% du PIB et 40,4% de la totalité des prestations sociales. En 2019 la part dans le PIB était de 13,30% et représentaient 42,50% des prestations sociales, l’année 2020 ayant été fortement impactée par la crise sanitaire. En 2020 la pension moyenne brute de droit direct et dérivé, tous régimes confondus, s’est établie à 1583€.





Une autre voie : La voie incitative



Sous réserves de l’âge légal actuel et du nombre de trimestres requis, le taux plein, pour le secteur privé, est égal à 50% de la moyenne des 25 meilleures années et pour la fonction publique à 75% du dernier traitement brut indiciaire.



Au cas de carrière incomplète, le taux plein est acquis à 67 ans pour le secteur privé et la décote pour la fonction publique s’annule au même âge.



En fixant le taux plein, de 62 à 67 ans, de 45 à 50% ou de 47 à 52%, avec une variabilité de 1% par âge de départ, on permet le libre choix en fonction des objectifs de chacun.



En 2020, la pension moyenne brute de droit direct, tous régimes confondus, s’est établie à 1444€. Sur les bases ci-dessus, de 45 à 50% la pension varierait de 1300€ à 1444€ ou de 1357€ à 1501€ de 47 à 52%, suivant l’âge choisi.



Y compris la réforme de 1993 (BALLADUR), ayant porté de 10 à 25 ans la moyenne de la base de calcul des meilleures années, 6 réformes se sont succédées avec pour critères principaux l’âge de départ en retraite et le nombre de trimestres cotisés.



La 7ème mouture prévoit de porter l’âge à 64 ans sous réserve de 43 ans de cotisations, soit 172 trimestres, déjà prévus par la réforme de 2014 (TOURAINE).



L’âge d’entrée actuel dans la vie active est proche de 23 ans, soit un taux plein de 50% à 66 ans, ce qui rend caduque ou provisoire le projet actuel.



Il est temps d’agir, de façon définitive, sur d’autres curseurs que l’âge ou la durée de cotisations. Le taux plein en est un, en le couplant avec une nécessaire participation des retraités actuels.

A propos de Christian Capmas

1986-1991: Banque Louis-Dreyfus: Fondé de Pouvoirs (responsable clientèle Salle des Marchés) et DG SAC (Société Auxiliaire de Crédit), spécialisée financement Collectivités Territoriales



1991-2003: Créateur et PDG SAFCT (Société Auxiliaire pour le financement des Collectivités Territoriales)



2003-2010: Directeur financier et des engagements, puis Directeur général adjoint du CFCAL Groupe (Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine).

