Avec plus de 1400 demandes de financement reçues depuis son ouverture en septembre 2016, www.senioritis.fr, la nouvelle plateforme de financements dédiée exclusivement aux seniors, démontre l’importance du besoin de crédits des seniors et apporte une réponse concrète à leur difficulté à trouver des solutions par les canaux habituels.





Senioritis lève les freins d’accès au financement pour les seniors avec :

• Une gamme de financements adaptés à la nature de besoin : achat immobilier, travaux, ou trésorerie personnelle,

• Un âge à la souscription qui n’est plus discriminatoire

• Des financements avec une assurance facultative

• Pas d’obligation de changement de banque



Une satisfaction client élevée



Les avis sur l’attention porté et le service fourni sont unanimes. La cote de satisfaction clientèle Senioritis atteint les 90% et est notée 5* sur le site indépendant d’avis clients Trust Pilot.





A propos de Senioritis



Senioritis est un intermédiaire de crédits immatriculé à l’Orias et répondant à toutes les obligations règlementaires de l’intermédiation financière. Le traitement de toutes les demandes de crédits est géré par une équipe de conseillers professionnels. Une réponse sur la faisabilité du projet est établie sous 24 heures.

Service commercial

Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00

Tél : 0 988 288 426 (numéro non surtaxé)