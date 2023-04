finance

Des transactions sécurisées et transparentes sans intermédiaires

Vital dApp fonctionne sur la technologie blockchain, permettant des transactions sécurisées et transparentes. En utilisant Vital dApp, n'importe qui peut créer un projet et recevoir des contributions financières d'individus du monde entier, sans intermédiaires ni banques.



Cette plateforme offre plusieurs avantages par rapport aux plateformes traditionnelles de crowdfunding, notamment :

Réduction des coûts - Vital dApp élimine le besoin d'intermédiaires, de banques et d'autres entités tierces, réduisant ainsi le coût des transactions pour les créateurs et les investisseurs.

Sécurité accrue - La technologie Blockchain garantit que les transactions sont sécurisées et transparentes, réduisant ainsi le risque de fraude et de vol.

Une plus grande transparence - Vital dApp fournit un enregistrement transparent et immuable de toutes les transactions, permettant aux investisseurs de suivre l'avancement des projets et aux créateurs d'être responsables de leurs actions.





"Nous sommes ravis de rejoindre le registre unique des finances ORIAS et de pouvoir proposer nos services en France", a déclaré Fabrice MUT, PDG de Vital Network. "Notre plate-forme offre aux particuliers et aux entreprises un moyen nouveau et innovant de lever des fonds pour leurs projets tout en offrant aux investisseurs un moyen sûr et transparent d'investir dans de nouveaux projets passionnants. Nous pensons que la technologie blockchain est l'avenir du financement participatif, et nous sommes ravis d’être précurseurs de cette révolution."

À propos de l’ORIAS



L’Orias, ou Organisme pour le registre des intermédiaires en financement participatif, est l'établissement à qui il revient d'homologuer et de contrôler l’ensemble des intermédiaires d'opérations financières.



En sa qualité de registre reconnu et donc fiable, le registre de l’ORIAS permet de diminuer le risque de fraudes dans le secteur des intermédiaires en finance, en certifiant et contrôlant les sociétés agréées.



N°ORIAS: 23001496





À propos de Vital Network



Vital Network est un intermédiaire agréé en financement participatif, proposant l'application Vital dApp aux particuliers et aux entreprises pour créer des projets et obtenir une participation financière en dons libres ou avec contrepartie. Vital Network a pour objectif de s'imposer comme un partenaire majeur de l'industrie du financement participatif en offrant un moyen plus sûr, transparent et rentable pour les créateurs et les investisseurs de se connecter.



Plus d'informations : vital-dapp.com